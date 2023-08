Milan: perde il posto, Pioli lo fa diventare l’ultima scelta

Il Milan di Stefano Pioli è pronto ad iniziare una nuova stagione. C’è grande attesa tra i tifosi rossoneri che non vedono l’ora di vedere tutti i grandi nuovi acquisti che sono arrivati, qualcuno potrebbe pagare.

Sono state settimane importanti per il club rossonero che ora guarda avanti con una determinazione diversa rispetto il finale di stagione scorso. Perché c’è voglia di riscatto da parte di tutti e i nuovi arrivi possono aiutare.

Tra i giocatori in rosa c’è qualcuno che dall’essere titolare potrebbe aver perso posizioni nelle gerarchie dell’allenatore che ora vuole provare ad ottenere il massimo da questa squadra e fare cose importanti.

Milan: Pioli cambia tutto

Sarà un anno davvero importante per il Milan che ha intenzione di fare grandi cose in vista della prossima stagione. Il club rossonero si è rinforzato molto con tanti nuovi arrivi che ora dovranno dimostrare di essere all’altezza delle aspettative. Chi sarà a controllarli è l’allenatore Stefano Pioli che dovrà fare delle scelte guardando quello che ogni giocatore darà in allenamento e proprio in merito a questo sembra essere cambiato qualcosa anche per alcuni dei veterani che già si trovano in rosa da diverso tempo.

Le prossime settimane saranno quelle di conferma riguardo questo aspetto, perché inizierà la nuova stagione del Milan che scenderà in campo il 21 agosto subito con una trasferta difficile come quella di Bologna. Da quel momento in poi arriveranno le scelte di Pioli e si potrà capire già meglio quello che è l’11 iniziale che ha in testa l’allenatore come formazione tipo. Chiaro però che tutto può cambiare a stagione in corso in base a quelle che saranno le prestazioni dei vari giocatori.

Nelle ultime ore si è parlato tanto di quello che è un reparto quasi già completo, perché al momento i rossoneri si stanno concentrando su acquisti in altri ruoli e per questo motivo si valuta quella che può essere la gerarchia della formazione del Milan di Pioli.

Formazione Milan: Pioli scarica Kjaer

In questi anni è stato uno dei punti di riferimento del Milan di Pioli che è risorto dalle ceneri fino ad arrivare alla vittoria dello scudetto. Il centrale danese si è ripreso dopo un grave infortunio al ginocchio e con il passare del tempo si è ripreso il Milan facendolo suo per quanto riguarda il reparto difensivo.

E’ stato decisivo per tante partite importanti che hanno portato al raggiungimento di certi obiettivi, ma adesso per Kjaer sembra essere arrivato il momento di farsi da parte nel Milan con Pioli che ha già deciso quella che sarà la gerarchia difensiva.

Milan: Kjaer diventa il quarto difensore

Secondo le ultime notizie che arrivano da La Gazzetta dello Sport, Pioli ha deciso che la coppia titolare del Milan per la difesa sarà composta da Tomori e uno tra Kalulu e Thiaw che lo scorso anno ha mostrato il suo valore. A questo punto la quarta scelta sarà poi il trentaquattrenne esperto Kjaer.