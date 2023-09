Esonero su una panchina eccellente, può arrivare Tudor

Pronto l’esonero per una panchina eccellente: Igor Tudor può essere il sostituto e arrivare al capezzale della squadra in difficoltà

Tempo di primissimi bilanci per le squadre impegnate nei vari campionati che hanno preso il via da qualche settimana. C’è chi ha iniziato bene ma anche chi ha iniziato male: in quest’ultimo caso iniziano già a circolare le voci di possibili esoneri che sono sempre dietro l’angolo. Per la precisione su una panchina molto blasonata sembrano davvero esserci gli estremi per il primo cambio di guida tecnica stagionale.

Si tiene pronto Igor Tudor, ex tecnico del Verona e della Juve (come vice), fermo dopo l’ultima stagione passata al Marsiglia. Il croato è in attesa di una nuova chiamata e un progetto serio che può arrivare prima di quanto pensasse. Il tecnico è molto ambito in quanto fin qui ha sempre fatto bene raggiungendo ottimi risultati come all’Hellas o l’anno scorso in Francia col Marsiglia condotto in Champions League.

Devono aver pensato a questo i dirigenti del Siviglia, il cui inizio di stagione è a dir poco disastroso. 0 punti in 3 partite per gli attuali detentori dell’Europa League, i cui fasti di maggio sono adesso solo un lontano ricordo.

Esonero su una panchina eccellente, è pronto Tudor?

C’è da dire che non è la prima volta che accade, in quanto anche l’anno scorso gli andalusi a lungo furono in piena zona retrocessione. L’attuale ultimo posto in Liga è un brutto campanello d’allarme. Il tecnico Mendilibar è sulla graticola e sono molte le voci di esonero.

Più per la precisione in Spagna sono sicuri che la prossima gara sarà quella decisiva per il suo futuro. Non un impegno facile considerando che l’avversario sarà l’Atletico Madrid di Simeone. Dunque un possibile nuovo passo falso non è da considerarsi impossibile. In caso di nuovo crollo si vocifera che l’esonero sarà inevitabile.

E in quel caso si fanno già i nomi dei suoi possibili sostituti. Il primo in lista sembra essere Gallardo. L’ex River Plate è alla ricerca di una nuova squadra, dopo essere stato accostato a diverse panchine in Europa, anche in Italia ad esempio per il dopo-Spalletti al Napoli. Ma non è il solo in lizza.

Ci sono rumors anche su Gattuso ma soprattutto, come detto, Igor Tudor. Il croato potrebbe fare al caso del Siviglia per rilanciarsi e uscire da questo complicato inizio di stagione. Occhio dunque alla pista Siviglia-Tudor, che potrebbe diventare molto calda.