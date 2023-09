Calciomercato Milan, nuovo attaccante per Pioli: arriva dall’Inghilterra

Il Milan continua a regalare nuovi innesti di qualità a Stefano Pioli: ecco il nuovo attaccante, arriva dalla Premier League

Lo scenario è cambiato in poco tempo. Da Sanabria a Pavlidis, ma ormai è stato scelto il profilo del nuovo centravanti del Milan: ecco chi sarà il nuovo rinforzo di Stefano Pioli.

Ore frenetiche di calciomercato con gli ultimi affari da realizzare per le big di Serie A. Il Milan, dopo gli addii immediati di Origi e Colombo, è pronto ad annunciare il nuovo centravanti di Stefano Pioli. L’inizio stagionale è stato entusiasmante con due vittorie convincenti da parte degli uomini rossoneri. Anche i neo-acquisti si sono messi subito in mostra, su tutti Pulisic, autore già di due gol da applausi. Ormai ci siamo: ecco il prossimo colpo in attacco.

Calciomercato Milan, arriva subito da Pioli: firma a breve

Un colpo di scena avvincente in casa rossonera. La firma dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma c’è soltanto un piccolo ostacolo da superare. Ancora un po’ per chiudere ufficialmente il trasferimento dell’attaccante.

Come svelato da Sky Sport, il Milan ha già trovato l’accordo per il nuovo attaccante da affidare a Stefano Pioli. Si tratta del centravanti del Leicester, Patson Daka, ma si sta capendo se arriverà subito il via libera per il permesso di lavoro visto che è extra-comunitario. Dovrebbe essere soltanto una questione di tempo per arrivare alla firma entro le 20 del primo settembre. Il Milan ha offerto 2 milioni per il prestito del giocatore e 1,8 per l’ingaggio: è soltanto una questione di tempo.

Un altro colpo in entrata per i rossoneri che consegneranno una rosa da urlo a Stefano Pioli. Ora la palla passerà al campo dopo un grande inizio di stagione con vittorie entusiasmante: i nuovi arrivati si sono già inseriti già bene nel sistema di gioco impiantato dall’allenatore emiliano. Dopo i problemi della passata stagione, ora il Milan cercherà di lottare per lo Scudetto per poi arrivare fino in fondo anche in campo internazionale con una Champions League tutta da vivere.

Daka ha vissuto stagioni importanti con le maglie di Salisburgo e Leicester: ora per lui una nuova esperienza da urlo indossando i colori rossoneri. Il Milan è pronto a chiudere l’ennesimo affare in questa sessione estiva scoppiettante. Dopo la retrocessione in Championship, è pronto a vivere una nuova avventura scoppiettante.

