Esonero Thiago Motta: i tifosi sono esasperati, c’è una richiesta

La sconfitta in Supercoppa contro il Milan potremmo dire essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Juventus.

Contro una squadra rimaneggiata e che da pochi giorni aveva cambiato allenatore, la formazione bianconera non è solo riuscita nell’impresa di perdere, ma anche di di farsi ribaltare, che è ancora più grave. Questo ha fatto andare su tutte le furie l’ambiente juventino, che a gran voce è tornato a chiedere addirittura l’esonero di Thiago Motta, messo sulla graticola per non essere ancora riuscito a fare identità ad una squadra che oggi in campionato arranca.

I tifosi sono dunque esasperati, al punto che si sarebbero esposti muovendo una richiesta ben precisa all’allenatore italo-brasiliano.

Juventus, c’è una richiesta per Thiago Motta

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Thiago Motta, che dopo l’eliminazione dalla Supercoppa Italiana è stato messo sulla graticola dall’ambiente bianconero. Arrivato tra l’entusiasmo di una piazza pronta ad iniziare un nuovo corso, l’allenatore italo-brasiliano ha fino a questo momento deluso ogni sorta di aspettative, non riuscendo ancora a dare la sua impronta ad una squadra spaesata che non riesce ad ingranare, nonostante la stagione sia iniziata già da 6 mesi.

C’è bisogno di una svolta, ed anche immediata, sennò qui c’è il serio rischio che le cose possano rompersi ancora di più. Adesso la Juventus affronterà un mese di fuoco, dove Thiago Motta potremmo dire si giocherà la panchina. Se le cose andranno per il verso giusto, staremo qui a parlare a febbraio di un semplice periodo di difficoltà. Se il tutto si evolverà diversamente, ed in negativo, invece, si parlerà di un vero e proprio fallimento per tutto l’ambiente Juventus, che nel frattempo tramite i suoi tifosi si starebbe esponendo in maniera importante.

“Motta ridacci la vera Juventus”, è questo il messaggio con cui Tuttosport ha aperto la sua edizione odierna. Sentendo alcune leggende del club bianconero (Causio e Tacchinardi, ndr), il quotidiano ha dato voce a quelli che sono i sentimenti dei tifosi juventini, pronti ad una vera e propria rivolta se le cose dovessero continuare ad andare così.

Esonero Thiago Motta: fissato l’ultimatum

La prima a non essere soddisfatta del rendimento e dei risultati della squadra è la Juventus stessa, che seppur non l’ha dato a vedere avrebbe cominciato a mettere sotto la lente d’ingrandimento il lavoro di Thiago Motta. L’italo-brasiliano gode di tutta la fiducia di questo mondo, che rischia però di essere tradita se le cose da qui a stretto giro non dovessero cambiare, e per il meglio.

Dalle parti della Continassa non si starebbe (ancora) parlando di esonero per Motta, discorso per potrebbe però cominciare a prendersi la scena nel momento in cui la Juventus dovesse fallire tutti, o comunque in gran parte, gli importanti e delicati impegni di gennaio. L’ex Bologna ha dunque un mese di tempo per riconquistare un ambiente che sembrerebbe averlo quasi abbandonato, per salvare una panchina che si è meritato nel corso degli anni col duro lavoro.