Calciomercato Milan, arriva subito: Ibra beffa Conte e il Napoli

Ci sono delle novità di mercato che riguardano il Milan, pronto a chiudere questo colpo e a beffare il Napoli di Conte. Ecco la mossa a sorpresa di Ibrahimovic, un regalo che può arrivare per i rossoneri dopo la finale di Supercoppa.

Le ambizioni del Milan non sono cambiate. La scelta di esonerare Fonseca e prendere Conceicao è motivata dal fatto che la società intende proseguire la sua missione, che è quella di portare in alto il club rossonero.

Ecco perché, a causa dei recenti risultati negativi, il club ha scelto di cambiare guida tecnica per affidarsi all’ex Porto che ha già iniziato con il piede giusto, vincendo la semifinale di Supercoppa contro la Juventus.

Intanto, dal mercato arrivano altre belle notizie per il Milan con Ibrahimovic che è pronto a prendere il giocatore del Manchester United che è stato messo in vendita da Amorim.

Cresce l’entusiasmo in casa Milan, dopo la vittoria contro la Juventus che ha permesso ai rossoneri di raggiungere la finale di Supercoppa contro l’Inter.

Ibrahimovic e Moncada sono a lavoro per quanto riguarda i prossimi acquisti da fare in questo mese di gennaio, che si preannuncia davvero scoppiettante per i rossoneri che sono pronti a regalare a Conceicao dei nuovi giocatori.

In particolar modo, il club è alla ricerca di occasioni che possono arrivare dal mercato inglese. Amorim, infatti, oltre a Zirkzee, ha messo alla porta un altro attaccante che può far comodo al Milan, che è pronto a cogliere l’opportunità e a prendere il giocatore.

Proposto anche al Napoli, i rossoneri si sono inseriti in questo affare e contano di chiudere per il 27enne che si prepara a lasciare Old Trafford.

Via da Manchester, proposto al Milan: nuovi aggiornamenti

E’ il giornalista Matteo Moretto, sul portale Relevo, a rilanciare la notizia di mercato che riguarda il Milan che sta valutando la possibilità di portare in rossonero l’attaccante del Manchester United.

A sorpresa, infatti, il giocatore è stato proposta ad Ibrahimovic che insieme allo staff tecnico sta ragionando riguardo l’acquisto di Rashford che è stato proposto anche al Napoli.

L’attaccante inglese è in rotta con Amorim che ha deciso di vendere il giocatore. Resta il problema legato all’ingaggio del giocatore, che guadagna quasi 10 milioni netti a stagione.

Resta aperta l’ipotesi del prestito con Ibra intenzionato a portare al Milan Rashoford con questa formula.

Calciomercato: su Rashford Milan e Napoli

Appena 15 presenze per il giocatore, che dopo l’arrivo di Ruben Amorim è stato messo alla porta. Ecco perché, il tecnico ex Sporting, ha deciso di non puntare sul giocatore che è finito nella lista dei cedibili.

C’è la disponibilità di cedere al Milan Rashford che è stato proposto anche al Napoli. Non resta dunque che attendere l’evolversi della situazione, con il giocatore che per il momento non ha ancora deciso il suo futuro.