Esonero imminente: lo richiamano in panchina, c’è la svolta

Clamoroso ribaltone in panchina per la società con la proprietà pronta a richiamare in panchina una vecchia conoscenza. Ecco le ultimissime riguardo la possibile svolta da parte del club che può decidere di stravolgere tutti i suoi piani.

Il progetto può essere interrotto a causa dei pessimi risultati ottenuti, fino a questo momento, dall’allenatore che paga l’assenza di vittorie. I proprietari, attesi da una grande campagna trasferimenti in questa sessione invernale, possono cambiare anche guida tecnica ed affidarsi ad una vecchia conoscenza.

Valutazioni in corso da parte del club che nelle prossime ore dovrà decidere riguardo il possibile esonero del tecnico con il ritorno in panchina di una vecchia conoscenza, che ha già lavorato con questo gruppo.

Una svolta incredibile che rischia di sorprendere anche i tifosi che possono ritrovarsi un nuovo tecnico sulla panchina del loro club. Ecco tutti i dettagli.

Ci sono dei continui confronti all’interno della famiglia che si ritrova a gestire un’altra situazione difficile e particolare.

Questa volta, infatti, la proprietà è pronta a richiamare in panchina l’allenatore che può essere il sostituto ideale per raccogliere la pesante eredità. Una scelta strana che di sicuro troverebbe il poco consenso da parte dei supporter, che pur delusi dai recenti risultati hanno ancora fiducia nel proprio allenatore.

Adesso si attende la presa di posizione da parte della proprietà che dovrà decidere cosa fare anche in vista del futuro.

Esonero e ribaltone in panchina? Ecco tutti i dettagli

Un altro passo falso per la squadra che non sa più vincere in campionato.

L’ultimo successo, infatti, manca da un mese esatto, con la squadra che nelle ultime cinque ha ottenuto tre pareggi e due sconfitte. Numeri deludenti che stanno facendo riflettere il club con la proprietà che valuta il possibile esonero dell’allenatore.

I Friedkin, che hanno appena acquistato l’Everton, stanno ragionando sulla possibilità di esonerare l’allenatore Sean Dyche. Ecco la scelta riguardo il possibile successore, si tratta di una vecchia conoscenza della proprietà americana.

Nuovo allenatore Everton: i Friedkin ripensano a De Rossi? Anche Allegri sullo sfondo

Valutazioni in corso da parte del gruppo americano che, dopo la Roma, si ritrova a gestire anche questa situazione spinosa relativa all’Everton, che naviga in cattive acque in Premier League.

La dirigenza sta riflettendo sulla possibilità di esonerare il tecnico Sean Dyche, reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Bournemouth. In caso di addio, c’è la suggestione di richiamare l’allenatore, sotto contratto con la Roma.

I Friedkin, infatti, possono decidere di portare sulla panchina dell’Everton De Rossi oppure Massimiliano Allegri, che è un altro tecnico che in passato è stato contattato dalla proprietà americana per andare in giallorosso.

Questa volta, per entrambi, può arrivare l’offerta per guidare la squadra di Liverpool, che si trova attualmente al sedicesimo posto in classifica con 17 punti in 19 partite. Attese dunque novità a stretto giro, con il mercato che intanto è davvero in fermento.