Serie A: si fa male l’attaccante, l’allenatore svela i tempi di recupero

Il prossimo turno di Serie A mette sfide a confronto molto importanti che inizieranno già di venerdì con diversi scontri diretti tra il vertice della classifica e la zona bassa.

Ora spuntano degli aggiornamenti per quelli che sono i giocatori infortunati che possono restare fermi in Serie A per diverso tempo. Il club è pronto ad andare avanti anche senza di lui.

L’annuncio riguardo quanto tempo resterà fuori il giocatore arrivano direttamente dall’allenatore che ha voluto raccontare a che punto si ritrova il suo giocatore per il recupero e il ritorno in campo.

Infortuni Serie A: le codizioni dell’attaccante

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano quella che può essere la svolta per una squadra di Serie A in merito alla situazione infortuni. Perché uno dei migliori giocatori della rosa si è fatto male e ora a dare le notizie sulle sue condizioni è lo stesso allenatore. Si è espresso in conferenza stampa Raffaele Palladino sul rientro dell’infortunato Caprari.

Palladino ha svelato che al momento c’è difficoltà per capire la situazione sulle condizioni di Caprari che ha accusato un problema al ginocchio e non ci sarà nella prossima partita contro la Lazio. Da capire quando tornerà in campo il giocatore. Intanto, è stato recuperato D’Ambrosio.