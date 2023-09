Eva Padlock da brividi: il vestitino mostra tutto

Eva Padlock illegale e dal fascino senza limiti, la super modella manda fuori di testa i fan con una posa e un vestitino da paura

E’ stato un weekend dal punto di vista sportivo molto intenso, anche per quanto riguarda i motori, sia in Formula 1 che in Moto GP. Ed è inevitabile a volte pensare a quando, sui circuiti, c’era una protagonista che non è più andata via dalla memoria collettiva, come la meravigliosa Eva Padlock, una delle modelle più seducenti di tutto il globo.

C’è stato un tempo in cui tra le griglie di partenza e il paddock Eva era una presenza fissa, attirando inesorabilmente l’attenzione grazie al suo fascino e alla sua sensualità stratosferici. La super modella spagnola, 39 anni, è diventata famosissima in ogni dove anche grazie alle sue apparizioni come ombrellina e oggi è una presenza femminile particolarmente acclamata sui social, dove spopola in ogni periodo dell’anno.

Naturalmente, è l’estate il momento in cui riesce a dare il meglio di sé. E non tradisce di certo le attese dei tantissimi fan, a giudicare dai numerosi post spettacolari che regala alla sua platea. Quasi due milioni e 200 mila followers su Instagram per lei, un pubblico in costante aumento grazie alla sua femminilità prorompente e provocante, che in ogni momento riesce sempre a stupire.

Eva Padlock, sotto il pareo il perizoma non c’è: immagini da bollino rosso

L’estate si sta concludendo ma Eva sa come tenere le temperature molto alte. E lo fa come al solito a modo suo, sfoderando armi di seduzione non convenzionali. Anche in questo caso, ci lascia ad occhi aperti, accendendo la nostra immaginazione.

Indossando un pareo bianco, Eva si muove sinuosa e suadente, ancheggiando con il suo consueto stile. La prospettiva di spalle è a dir poco bollente, il lato B è coperto a malapena dalla parte inferiore del vestitino, con un dettaglio che non può non balzare subito all’occhio. Niente intimo al di sotto, una visione celestiale che attira like a non finire e commenti da tutto il mondo, estasiati.

La Padlock è magnifica e non perde occasione per ricordarcelo, gli applausi a scena aperta dei followers sono distintamente percepibili. Quasi ogni giorno, per i suoi fan una capatina sul suo profilo è d’obbligo, per non perdersi nemmeno uno dei suoi aggiornamenti pazzeschi.