Inter: pessima notizia su Lautaro Martinez, arriva dall’Argentina

Arrivano notizie importantissime per i tifosi nerazzurri in vista di quella che sarà la prossima partita di Serie A Inter Milan, un Derby a cui tiene tanto Lautaro Martinez.

Il calciatore argentino ha iniziato in un modo davvero impressionante, ma ora c’è una news che potrebbe cambiare i piani del club nerazzurro visto quello che accadrà.

Ora però bisognerà capire che tipo di scelte verranno prese nei confronti del giocatore da parte dell’allenatore che vorrebbe soltanto avere tutti a disposizione il prima possibile per un match così importante.

Inter: problema Lautaro Martinez per il Derby

E’ già fuga in solitaria per l’attaccante argentino nella classifica dei capocannonieri e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Infatti, Lautaro Martinez lancia la sfida all’ex capocannoniere Osimhen e di fatto anche allo stesso Giroud che con il Milan anche loro si ritrovano in testa alla classifica del campionato.

Il Toro continua a crescere anno dopo anno e ora ha voglia di fare la storia per provare a far vincere nuovamente l’Inter in vista del prossimo anno. Un avvio così è da record anche per un campione come Lautaro Martinez che ora ha lasciato la società nerazzurra e Milano per andare in patria, dove con l’Argentina Campione del Mondo avrà diverse scelte da poter fare.

Saranno decisive le prossime ore per capire che tipo di scelta sarà fatta su Lautaro Martinez da parte di Simone Inzaghi in vista del Derby di Milano.

Argentina: quando torna Lautaro Martinez?

Al momento non c’è una data per il rientro di Lautaro Martinez in Italia in vista del Derby Inter Milan che si giocherà subito dopo la sosta. Decisiva sarà prima la partita contro l’Ecuador e poi dopo qualche giorno si scenderà in campo martedì 12 in Bolivia, alle ore 22 italiane.

Una situazione particolare quindi per l’Inter che non avrà intenzione di fare a meno di Lautaro Martinez per Inter Milan e bisognerà capire come tornerà a 48 ore dalla partita in Italia tra stanchezza fisica e mentale per i lunghi viaggi in pochi giorni con l’Argentina.

Inter Milan: Lautaro Martinez gioca o parte fuori

Si parla anche della possibile grande esclusione di Lautaro Martinz che non scenderebbe in campo con l’Inter per andare in panchina in una delle partite più importanti di stagione contro i rivali del Milan, quella contro la Bolivia diventa quindi un test decisivo per l’attaccante argentino in vista del ritorno in Italia e della scelta.