Calciomercato: 150 mln per Osimhen, c’è la clausola

Super offerta per Victor Osimhen. Svolta in casa Napoli, ecco tutti i dettagli riguardo la nuova proposta che rischia di stravolgere il calciomercato degli azzurri.

Ci sono delle notizie sul futuro a Napoli dell’attaccante Osimhen. De Laurentiis è pronto a chiudere questa questione in tempi rapidi. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontrare per sbloccare la situazione: ecco tutti i dettagli riguardo la nuova offerta che sta facendo vacillare il ragazzo.

Uomo copertina dello Scudetto del Napoli, Victor Osimhen è entrato nella storia del club azzurro. Il centravanti nigeriano tratta il rinnovo di contratto con gli azzurri anche se le proposte dall’estero non mancano. L’ultima squadra che, in ordine di tempo, s’è mossa per il calciatore è l’Al Hilal che ha pronta una mega proposta per il calciatore e il Napoli. Ecco tutti i dettagli riguardo la nuova offerta: c’è l’annuncio sulla decisione del calciatore.

Calciomercato Napoli: svolta Osimhen

C’è attesa, in casa Napoli, per quanto riguarda l’annuncio relativo al rinnovo di Victor Osimhen.

Gli arabi sono pronti a mettere sul piatto tanti soldi per convincere gli azzurri e il nigeriano. Si parla di una proposta schock che può superare la barriera dei 150 milioni di euro. Al momento i principali club europei si sono tirati fuori dalla corsa per Osimhen, bloccati anche dalle pazze richieste di De Laurentiis che intanto ha proposto un nuovo contratto al calciatore.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Napoli è pronto a chiudere per il prolungamento di Osimhen. A Dimaro, nel corso del ritiro degli azzurri, il club ha accelerato riguardo questo rinnovo. Le parti hanno concordato tutto nei minimi termini con il calciatore che è pronto a firmare fino al 2025. Ecco le ultime novità riguardo la clausola rescissoria che sarà presente nel nuovo contratto di Osimhen con il Napoli.

Calciomercato Napoli: rinnovo Osimhen, i dettagli sulla clausola

L’obiettivo del Napoli è rinnovare il contratto di Osimhen. Come riportato dall’edizione odierna del Il Mattino, gli azzurri sarebbero ad un passo dall’accordo con il calciatore nigeriano. Nel nuovo contratto con il calciatore, che firmerà fino al 2025 a 6,5 milioni a stagione, sarà presente una clausola rescissoria tra i 140-150 milioni di euro. Una cifra relativamente bassa rispetto alla proposta dell’Al Hilal che, nei prossimi giorni, dovrebbe farsi sotto con il calciatore ed il Napoli proponendo 200 milioni di euro per prendere subito Victor Osimhen. Una situazione da monitorare anche se al momento è molto difficile pensare ad un futuro in Arabia per il nigeriano che vuole proseguire la sua carriera in Europa.