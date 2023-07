FIGC, due club esclusi dal campionato: oggi la sentenza ufficiale

In FIGC si sta vivendo un momento molto complesso a causa dei continui ricorsi e delle penalizzazioni per la nuova stagione.

Ci sono ancora molte situazioni irrisolte che possono creare caos e difficoltà per l’inizio dei campionati. Nelle prossime ore sarà deciso ufficialmente il futuro di molticlub che ancora non conoscono possibili penalizzazioni o addirittura esclusioni dai campionati. Il futuro del calcio italiano si decide in Tribunale e non sono da escludere clamorose sorprese.

La FIGC sta provando a chiarire il prima possibile le questioni più intricate e che hanno richiesto un approfondimento di indagini. Nelle prossime ore arriverà l’ufficialità sui possibili spostamenti dell’inizio dei campionati, visto che il calendario andrebbe ricostruito ex novo.

FIGC, due club esclusi dai campionati: cosa succede

I club del calcio italiano sono sotto la lente di ingrandimento della FIGC e del CONI per le difficoltà dell’ultimo periodo. I movimenti economici non sono stati chiarissimi e c’è stato un momento molto particolare che ha creato caos per l’inizio dei campionati.

Le difficoltà maggiori sono arrivati per i pagamenti non effettuati o arrivati con ritardo sui conti dell’Erario o anche per non aver rispettato il regolamento dei campionati. Ma sono arrivati molti problemi in FIGC, anche dal punto di vista amministrativo.

Ora i club hanno deciso di fare ricorso al CONI. Non è nemmeno da escludere lo slittamento del campionato, visto che ci sono ancora questioni irrisolte e la FIGC intende vederci chiaro prima di dare il via libera alla griglia di partenza.

Serie B: oggi la sentenza sui ricorsi, le squadre coinvolte

Per la Serie B e la Serie C è arrivato il giorno della verità per il ricorso fatto dai club che sono stati precedentemente esclusi dai campionati. La volontà della FIGC è quella di arrivare ad una conclusione immediata per evitare di creare caos per l’inizio della stagione.

Oggi alle 16 si discuteranno i ricorsi di Reggina, Perugia e Foggia al CONI dopo la decisione del Consiglio Federale che ha escluso il club calabrese dal prossimo campionato di Serie B, reintegrando il Lecco.

La Reggina è stata attualmente esclusa e ha fatto spazio al Brescia ma anche Perugia e Foggia si sono appellati contro la decisione di riammettere i blucelesti al prossimo campionato cadetto.

Serie B a più squadre? Balata dice no

Dopo il pronunciamento del CONI di oggi pomeriggio, le tre società potrebbero appellarsi agli altri gradi della giustizia sportiva. I contenziosi, comunque, devono terminare entro il 29 agosto, visto che il presidente Mauro Balata il campionato non avrà più di 20 squadre.

Il via del campionato di Serie B è previsto per il 19-20 agosto, ma uno slittamento è molto probabile e non riguarderebbe solamente la prima giornata, come confermato anche dal presidente Gravina.