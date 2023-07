Spacco vertiginoso: Federica Panicucci lascia senza parole

Federica Panicucci è divina: l’abito è perfetto su un fisico da sogno e la community si inchina alla sua eleganza.

Eleganza, fascino, forme strepitose per una donna mai banale, che non ama le esagerazioni ma incanta con semplicità, in tv e sui social.

Federica Panicucci è uno dei volti televisivi più ammirati e longevi. Le sue prime apparizioni legate alla musica svelarono al pubblico giovanile una conduttrice impeccabile, bellissima, che di strada ne ha fatta tanta.

Da Mediaset alla radio, passando per gli spot e le collaborazioni nel mondo della pubblicità, la sua carriera è ricca di successi. Ben presto la Panicucci ha trovato spazio su Canale 5 in molti programmi di punta, incassando un grandissimo successo e facendo registrare numeri importanti nelle trasmissioni condotte.

Quel seguito fatto da un pubblico di tutte le età, le ha garantito numeri interessanti anche sui social, e proprio dalla sua pagina Instagram, in questa estate rovente, arrivano immagini destinate a lasciare il segno. L’ultimo scatto conferma infatti quanto il suo volto sia sempre impeccabile e brillante, ma ciò che lascia senza parole è un’eleganza per certi versi unica.

Federica Panicucci star dell’estate: foto da sogno

Dalle mete estere a Forte dei Marmi la sostanza non cambia. Federica Panicucci continua a regalare immagini pazzesche prese d’assalto in una community Instagram da un milione di followers. Se i video e le immagini che abbiamo già raccontato, con abiti meravigliosi e sorrisi raggianti, vi hanno conquistato, probabilmente non avete visto l’ultimo scatto.

In una galleria che incassa in poche ore circa 800 commenti, la Panicucci si mostra con un abito bianco, tacchi altissimi e uno spacco che mette bene in evidenza quel fisico pazzesco, baciato da madre natura e da fare invidia a molte donne dello spettacolo più giovani.

C’è però anche un particolare che non passa inosservato e alimenta l’interesse dei suoi followers. Lo splendido abito bianco infatti regala anche trasparenze che non sfuggono, e mettono in risalto tutto il fascino e le forme di una donna bellissima. Senza esagerare la Panicucci entusiasma sui social come fa in tv, ma questa volta non nasconde nulla e incassa un tributo travolgente.

I 5 scatti dell’ultima galleria confermano che la conduttrice è una fra le donne più affascinanti del panorama televisivo italiano e ribadiscono ancora una volta quel legame con il suo pubblico, destinato a durare a lungo e a regalarle sempre nuove avventure sul piccolo schermo.