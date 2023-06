Salta l’iscrizione del club al campionato: oggi il verdetto della FIGC

Oggi verrà segnato il futuro del club nella stagione che sarà. Nel corso della giornata la FIGC emanerà infatti il verdetto relativo alla iscrizione della squadra al prossimo campionato che, stando alle primissime sensazioni del caso, potrebbe clamorosamente saltare.

Continua dunque l’altalena di emozioni per i tifosi del club che continuano, quasi se fossero in un loop costante, ad alternare momenti di gioia e sollievo a quelli paura per il destino societario e sportivo della loro squadra del cuore che, in realtà, sembrerebbe essere ad un passo dall’essere definito. Fra poche ore si saprà infatti cosa ne sarà del club, che spera ovviamente di tornare a sorridere e programmare al massimo la prossima stagione, nella categoria che gli compete.

Salta l’iscrizione del club: oggi il verdetto della FIGC

Le prossime saranno ore decisive per scoprire il futuro societario e sportivo del club, che da qualche mese a questa parte è al centro di burrascose questioni con la giustizia sportiva ed amministrativa. All’inizio queste sembravano potessero essere situazioni risolvibili in un lasso di tempo ristretto, ma a furia di crederlo si è arrivati ad oggi, 30 giugno, con il club che alla fine rischia tanto, anzi, tantissimo.

Stando alle ultime notizie, infatti, in giornata si saprà cosa ne sarà della società, che qualunque sia l’esito della questione almeno saprà come doversi muoversi sia con la giustizia che in vista della programmazione della prossima stagione che, di conseguenza, al momento è in stand-by. Ovviamente la premura e la priorità è data proprio a quest’ultimo aspetto, che inevitabilmente è strettamente legato alla sentenza che tifosi e dirigenza stanno aspettando con timore ma anche con un pizzico di speranza.

Come riportato da TMW, dunque, oggi la Covisoc si esprimerà sull’iscrizione della Reggina al prossimo campionato di Serie B. Le sensazioni in merito a questo, però, sono tutt’altro che positive.

Reggina: la Covisoc è orientata a rifiutare la richiesta degli amaranto

Situazione paradossale quella che sta vivendo la Reggina in questi giorni in merito alla sua iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Perché paradossale? Basti pensare che tutti i pagamenti nell’ambito sportivo degli amaranto sono stati effettuati e mancano i poco meno di 800mila euro da versare all’Erario, il cui termine ultimo è il 12 luglio per quanto concerne la legge ordinaria, mentre per quella sportiva era lo scorso 20 giugno, data che alla fine potrebbe condannare la Reggina.

Stando a TMW, infatti, qualora la Covisoc prendesse in considerazione quest’ultimo termine come priorità assoluta ai fini della sentenza, l’organo della FIGC potrebbe respingere inevitabilmente la richiesta d’iscrizione della Reggina al prossimo campionato di Serie B.

Se la Covisoc respinge l’iscrizione, pronto il ricorso della Reggina

Qualora la Covisoc oggi decidesse di respingere l’iscrizione della Reggina, al club calabrese non resterebbe altro che la possibilità di fare ricorso entro le 19 del 5 luglio, con il verdetto di questo che verrebbe emanato praticamente subito, ovvero solo due giorni dopo.