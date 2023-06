È fatta per Giuntoli: il dirigente sta firmando col club

La telenovela legata al futuro di Cristiano Giuntoli è finalmente giunta alle battute finali. Il dirigente italiano, infatti, ha raggiunto l’accordo col club per il quale starebbe firmando proprio in queste ore.

Svolta, questa, importante, anche perché a questa decisione era strettamente collegata la programmazione del calciomercato e della prossima stagione di due dei club più importanti della Serie A, ovvero Napoli e Juventus. Questi si sono infatti contesi il dirigente sportivo per tutte queste settimane, ma alla fine fondamentale è valsa essere la volontà di Giuntoli stesso, che sin dal principio aveva però manifestato la volontà di lavorare per il club.

E’ fatta per Giuntoli: accordo totale

In queste primissime settimane di calciomercato si stanno prendendo la scena non solo -ovviamente- i calciatori, ma anche gli allenatori ed addirittura i dirigenti, vedi il Milan con quanto successo con Maldini e Massara o l’incredibile approdo di Monchi all’Aston Villa. Uno dei nomi più discussi di quest’estate a livello dirigenziale, però, è senza ombra di dubbio quello di Cristiano Giuntoli, reduce da una stagione a dir poco formidabile alla guida dell’area tecnica del Napoli.

Il dirigente azzurro, infatti, a fronte di questo ha attirato su di sé l’attenzione dei migliori club d’Europa ma in modo particolare quella della Juventus, che in queste settimane ha fatto di tutto pur di liberare Giuntoli dal Napoli per farlo approdare alla Continassa. Non a caso tanto si è parlato del braccio di ferro fra De Laurentiis e le parti affinché tutto questo potesse non accadere, ma alla fine ha avuto la meglio la volontà del dirigente toscano che, sin dalle primissime battute di questa telenovela, si era già schierato da una parta in particolare.

Anche se con un pò di difficoltà, alla fine, Cristiano Giuntoli è stato accontentato. Stando infatti a quanto appreso da SOS Fanta, il dirigente sportivo è pronto a salutare il Napoli nei prossimi giorni per mettersi subito al lavoro con la Juventus.

Juventus-Giuntoli: decisiva la mossa del dirigente

Da bravo dirigente qual è Cristiano Giuntoli ha svolto un ruolo fondamentale nelle trattative che lo hanno visto direttamente coinvolto. Lui voleva a tutti i costi questo matrimonio con a Juventus che, dunque, è in dirittura d’arrivo, nonostante tutte le difficoltà del caso.

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, fondamentale ai fini della chiusura di questa telenovela è stata una mossa messa in atto dallo stesso Giuntoli che, dopo aver trattato a lungo con Aurelio De Laurentiis, è riuscito a raggiungere l’accordo per la risoluzione del suo contratto col Napoli rinunciando ad alcune mensilità.

Juventus: a breve le firme di Giuntoli, poi l’ufficialità

Oramai è tutto fatto, Cristiano Giuntoli presto diventerà il nuovo direttore sportivo della Juventus. A svelare la notizia è stato il portale SOS Fanta che, fra l’altro, ha anche confermato che le firme fra le parti, con tanto di ufficialità, sono imminenti. Basterà dunque aspettare giusto qualche giorno prima per definire una volta e per tutte conclusa questa telenovela.