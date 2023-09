Firma con la Juve: operazione ‘alla Rabiot’

La Juve ha proposto a uno dei suoi giocatori più importanti un rinnovo di contratto con le stesse caratteristiche di quello siglato da Rabiot.

Adrien Rabiot ha scelto di restare alla Juventus almeno un altro anno, rinnovando per un’altra stagione (alle stesse cifre, ovvero 7 milioni di euro) il suo contratto in scadenza a giugno 2023. La firma del francese è stata senza dubbio importante per la Juve, che può così contare sul Nazionale transalpino anche in questo campionato evitando di perderlo a zero (almeno per ora).

Proprio in queste ore è cominciata a circolare una voce che vuole la Signora pronta a fare la stessa cosa anche con un altro giocatore molto importante della sua rosa.

I bianconeri, infatti, vorrebbero riproporre l’operazione ‘alla Rabiot’ anche con Federico Chiesa. L’attaccante italiano ha un contratto in scadenza nel 2025 e il rischio di Madama è di ritrovarsi in difficoltà l’estate prossima, quando mancherebbe un solo anno al termine dell’intesa.

Per ovviare a questo problema la Juventus starebbe pensando di proporre a Chiesa il rinnovo per un altro anno, spostando così il termine a giugno 2026. Così facendo la Juve non si ritroverebbe costretta a trattare un rinnovo lungo, che peserebbe parecchio sul bilancio bianconero viste le richieste piuttosto alte dell’entourage dell’ex viola.

Chiesa rinnova come Rabiot: l’idea della Juventus

Il rinnovo per un anno sarebbe invece la soluzione ideale per la Juve e anche per il giocatore, che sembra aver definitivamente smaltito i postumi del grave infortunio al legamento crociato ed è pronto a disputare una grande stagione con i bianconeri. Federico Chiesa è stato al centro di alcuni rumors di mercato in questi mesi estivi, ma alla fine l’attaccante della Nazionale italiana ha scelto di continuare a indossare la maglia della Juventus.

Le prime uscite stagionali sono state confortanti: i tifosi hanno rivisto il Chiesa pre-infortunio e il gol messo a segno contro l’Udinese è certamente un buon segnale per il futuro. Tuttavia, Allegri non è ancora pienamente soddisfatto di Chiesa e si è detto convinto che il giocatore può fare ancora di più.

Il tecnico livornese, nel corso dell’intervista a DAZN, ha affermato di ritenere Chiesa un attaccante e ha aggiunto che il suo score realizzativo deve crescere molto. Allegri sta facendo giocare Chiesa come seconda punta e l’ex viola pare gradire questa posizione, anche perché l’approccio della Juventus di quest’anno sembra maggiormente propositivo.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI