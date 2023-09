Fiorentina: Italiano ammette tutto, si è scusato

La Fiorentina di Vincenzo Italiano questa volta cade in maniera pesante contro l’Inter di Inzaghi al primo grande esame di questa nuova stagione.

Inter Fiorentina: le parole di Italiano

Queste le parole di Vincenzo Italiano al termine di Inter Fioretnina:

“Eravamo in partita fino a 30 minuti, poi dal loro gol più niente. Ho dato fiducia ai giocatori che hanno giocato giovedì e gioito, ma l’aspetto fisico ha inciso sull’aspetto mentale. Ho sbagliato io, andiamo per step e proviamo a fare più punti in campionato a casa ora.

Io sono convinto che non siamo questi. Abbiamo sbagliato, ci scusiamo e vogliamo migliorare subito. Non dirò mai più in tv e ai giocatori che ho solo 2 giorni a disposizione per preparare la partita, abbiamo voluto noi la Conference e onoreremo gli impegni tutti fino alla fine”.