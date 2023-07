Lite Lukaku, ora non ci sono più dubbi: verità sconcertante

Lukaku ormai non ha più un partito a suo favore a Milano. Il clamoroso litigio avrebbe fatto saltare definitivamente il banco

Ora Romelu Lukaku rischia davvero grosso. Se dovesse saltare la trattativa con la Juventus di certo non potrebbe essere un’opzione percorribile tornare ad Appiano Gentile. Sembra proprio che ci sia stato un diverbio accesissimo tra “Big Rom” e Simone Inzaghi.

Il mercato dell’Inter si è bloccato sulla questione Lukaku. Si perché i nerazzurri devono capire che strada prendere per regalare ad Inzaghi l’ultimo attaccante per completare la rosa. Dopo la partenza di Dzeko, direzione Fenerbahce, Marotta ha messo le mani su Marcus Thuram, più giovane e affamato del bosniaco. Considerando il punto fermo di Lautaro Martinez e l’incognita Correa, serve ora individuare un nome in grado di accendere la fantasia dei tifosi.

Tutto lasciava presagire che Romelu Lukaku potesse rimanere ad Appiano Gentile, grazie anche ai soldi incassati dalla cessione di Onana al Manchester United. L’inserimento della Juve e il comportamento del belga hanno cambiato però le carte in tavola, creando una frattura difficile da digerire. I tifosi e lo spogliatoio nerazzurro non ne vogliono più sapere del bomber del Chelsea e a quanto pare ci sarebbe anche un motivo extra Juventus.

Inter, clamorosa lite tra Lukaku e Inzaghi: il retroscena di Sebastian Frey

A rivelare cosa è andato storto tra Inzaghi e Lukaku è stato Sebastian Frey, intervistato dai colleghi di calciomercato.it, nella diretta Twitch di TVPlay.

L’ex portiere interista ha rivelato: “Poco prima del finale di stagione Simone Inzaghi e Lukaku hanno avuto uno scontro, una rottura netta. Quindi per me ora il belga ha due strade: o l’Arabia Saudita o la Juve”.

In effetti le scelte del tecnico piacentino avevano infastidito il #9, considerando che in tutti i match più importanti di fine stagione gli era stato preferito sempre Edin Dzeko. Uno scontro che deve aver reso meno complicato il voltafaccia di “Big Rom” che aveva forte già deciso di non rimanere ad Appiano Gentile, proprio per non ritrovarsi ancora a contatto con l’allenatore responsabile della sua esclusione dall’11 titolare.

D’altronde il motivo principale dell’addio al Chelsea era legato proprio ad una situazione simile, in cui Tuchel non aveva mai garantito il posto da titolare al centravanti di Anversa. Secondo Frey ora il nome giusto per l’Inter potrebbe essere quell’Alvaro Morata, inseguito anche dalla Roma. Resta da convincere l’Atletico Madrid, fermo sulla richiesta di 20 milioni per il cartellino.