Calciomercato, beffa Inter: lo prende la Juventus, sta firmando

Il futuro del calciatore potrebbe essere lontano dall’Inter. L’estero di centrocampo è pronto a firmare un nuovo contratto e ora spunta fuori la Juventus che vuole convincerlo.

Novità importanti di mercato che riguardano quello che potrebbe essere uno smacco importante da parte dei bianconeri nei confronti dei rivali nerazzurri. Perché ora la trattativa è pronta ad entrare nel vivo e si può annunciare il colpo da un momento all’altro.

Il nuovo acquisto potrebbe arrivare presto e ci si aspetta che alla fine possa anche firmare il contratto che gli permetterà di prendere la decisione giusta per la propria carriera con tutta calma.

Calciomercato Inter: la Juventus prova a prenderlo

Sono queste le ultime settimane di mercato che potrebbero definire gli ultimi affari dei club di Serie A che stanno provando a rinforzarsi. E’ il caso di Inter e Juventus che si sono mosse sotto diversi punti di vista in questi mesi, considerando magari più la questione rinnovi e cessioni rispetto ad altri club. Ora però hanno dei ruoli scoperti entrambe le squadre e per questo motivo potrebbero accelerare gli affari per chiudere diverse trattative il prima possibile.

Le prossime ore saranno decisive per capire che tipo di scelta verrà presa per questo giocatore. Ora, al momento, il club nerazzurro è concentrato prima di tutto sull’attaccante e il portiere, i due ruoli scoperti che vanno rinforzati per Simone Inzaghi. Dall’altra parte c’è la società bianconera che deve capire la fine che farà Vlahovic e questo possibile scambio che può arrivare con Lukaku, proprio un ex Inter. Ma la Juventus può beffare i rivali anche per un altro acquisto che arriverebbe sempre dalla Serie A in questa sessione di calciomercato.

Si tratta di un esterno che si à rivelato essere uno dei migliori in Italia lo scorso anno e che sarebbe entrato subito nel mirino dei migliori club, in Italia e all’estero. Il suo futuro però sembra scritto e che sarà ancora in Serie A, per questo motivo ora è sfida aperta tra Inter e Juventus.

Inter: Carlos Augusto aspetta, ma ora c’è la Juve

Lo scorso anno, alla prima stagione in Serie A, ha messo a segno 6 gol e 5 assist con il Monza neopromosso. Numeri importanti e prestazioni di altissimo livello per Carlos Augusto che è diventato subito obiettivo concreto di Inter e ora della Juve. Il giocatore è pronto a firmare un nuovo contratto perché è in scadenza 2024.

Carlos Augusto è fortemente richiesto per un trasferimento alla Juventus o all’Inter. Sarà asta tra i due club che hanno voglia di chiudere il colpo. L’esterno brasiliano classe 1999 è pronto al salto di qualità, ma occhio alle sorprese.

Monza: la scelta di Carlos Augusto, Inter e Juve in attesa

Perché Carlos Augusto può mettere in attesa Inter e Juventus per un altro anno e firmare il rinnovo con il Monza (visto che è in scadenza 2024), con la promessa di essere venduto tra 12 mesi ad un club che gli farà una buona offerta.

Il giocatore preferirebbe un trasferimento all’Inter perché gioca anche la Champions League, ma come la Juventus, senza cessioni non può arrivare la firma di Carlos Augusto. In quei reparti i due club sono già pieni con Gosens-Dimarco i nerazzurri e Alex Sandro-Cambiaso-Pellegrini i bianconeri. A riportarlo è Tuttosport.

Ecco che allora si apre l’occasione di restare un altro anno al Monza e se la Juventus tornerà poi in Champions League quest’anno allora potrebbe anticipare l’Inter e beffarli per l’acquisto di Carlos Augusto nel 2024.