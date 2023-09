Salernitana: cessione Dia, c’è l’accordo per gennaio

Quello di Boulaye Dia è diventato un vero casa alla Salernitana di Iervolino che è stato fondamentale per provare a fare da mediatore in questa vicenda che ora però sembra essersi chiusa con un accordo.

Il club granata campano ha capito che non può fare a meno del giocatore in questo inizio di stagione e dovrà provare ad affidarsi nuovamente a lui per portare avanti un progetto avviato in questi anni e che sta dando frutti importanti.

Quest’anno però è iniziata male e per questo motivo che la società ora vuole far rientrare definitivamente il caso dell’attaccante trovando un accordo che possa far felici tutti anche in vista dei prossimi anni.

Salernitana: situazione difficile, serve Dia

Boulaye Dia può tornare ad essere convocato per la partita che si giocherà nelle prossime ore contro l’Empoli secondo il Corriere dello Sport, ma è da vedere se alla fine il giocatore potrà scendere in campo. Perché al momento il bomber è fuori condizione e c’è paura di perderlo a lungo in caso dovesse accusare qualche problema.

Per questo motivo c’è la sensazione che la Salernitana alla fine decida di lasciar scendere in campo Dia solo a gara in corso per pochi minuti per inserirlo con calma di nuovo in campo. Intanto, è stato raggiunto l’accordo tra la società campana e il giocatore per quello che sarà il suo prezzo per una possibile cessione.

Calciomercato Salernitana: cessione Dia, il prezzo

Dia e la Salernitana sono a lavoro per trovare un accordo che possa far felici tutti. Perché il caso che si è venuto a creare ha portato ad una evidente situazione di malessere nel giocatore che voleva una cessione.

Ecco che quindi sembra essere vicino l’accordo tra gli agenti dell’attaccante e il club. Dia è pronto a dire addio alla Salernitana se dovesse arrivare un’offerta di circa 20 milioni di euro già a gennaio o nella prossima estate. Una clausola da inserire nel contratto o una semplice parola d’onore tra le parti.

Formazione Empoli Salernitana: la scelta su Dia di Sousa

Al momento c’è pessimismo per quanto riguarda la possibilità di rivedere Dia in campo nella prossima partita di Serie A Empoli Salernitana. Per questo motivo la scelte di Sousa per la prossima gara dovrebbero essere queste: