Milan: rivoluzione Pioli, li fa fuori tutti

Una vera e propria rivoluzione in casa Milan che può iniziare già da queste prossime ore, quando i rossoneri affronteranno il Cagliari fuori casa in una partita delicata che può essere decisiva per queste settimane di campionato.

Mister Pioli ha intenzione di cambiare qualcosa e sicuramente lo farà contando su nuovi giocatori che possano dare delle risposte, ma anche per dare fiato ad altri calciatori che in queste settimane stanno giocando tanto e lo dovranno continuare a fare.

Perché sono tanti gli impegni per il club rossonero che avrà molte partite di ogni tipo da affrontare e che possono determinare quelli che saranno gli obiettivi del Milan da qui alla fine della stagione tra campionato e coppe.

Milan: in arrivo cambi e occasioni

Il Milan è pronto a garantire occasioni ai nuovi acquisti in queste prossime partite. Infatti, Pioli ha già le idee chiare e oltre a rivoluzionare tutto darà anche diverse possibilità ai giocatori di scendere in campo e mostrare il loro valore. Fatto male Krunic e quindi resterà a 3 la difesa con un centrocampo a 4 composto dai nuovi acquisti al centro e i soliti esterni sulle corsie.

Per quanto riguarda l’attacco, invece, cambia davvero tutto. Perché è ora il momento dove i nuovi acquisti dovranno dimostrare di essere da Milan, oppure, Pioli e la società penseranno già di cambiarli nel mercato di gennaio prossimo. Queste prossime settimane iniziano ad essere quasi decisive per i giocatori che faranno di tutto per farsi notare.

Cagliari Milan: Pioli decide di cambiare

Nuove prove per Stefano Pioli con il suo Milan. L’allenatore vuole sfruttare tutta la rosa che la società gli ha messo a disposizione per capire a lungo andare su chi fidarsi, per questo motivo ci sono dei cambi importanti in vista della prossima trasferta. Contro il Cagliari è un fuori tutti per Leao e Giroud che andranno in panchina e in campo resterà solo Pulisic dell’attacco.

L’allenatore è pronto a dare l’occasione dal primo minuto a Noah Okafor e Samuel Chukwueze, con Pulisic che si sposterà sulla sinistra. Occhio anche a Luka Jovic che è arrivato nei giorni finali del mercato e aspetta una sua occasione.

Formazione Milan: la scelta di Pioli col Cagliari

Ha deciso che stravolgerà tutto in attacco mister Pioli che andrà a dare fiato a tutto il suo reparto offensivo titolare per affidarsi a nuovi giocatori. Sarà un tridente inedito, mai visto prima quindi, quello che scenderà in campo contro il Cagliari. Questa la probabile formazione del Milan: