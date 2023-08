Milan: Pioli fa già fuori due nuovi acquisti, il motivo

Il Milan è pronto a scendere in campo con la prima partita stagionale del campionato di Serie A della nuova stagione. Perché i rossoneri affronteranno il Bologna in trasferta.

Ci sono già delle novità importanti che riguardano il futuro del club rossonero con l’allenatore che ha deciso di mandare in campo dei nuovi acquisti, ma non tutti.

Infatti, ci sono delle scelte importanti e diverse rispetto ciò che si aspettava, ora anche la società potrebbe iniziarsi a farsi delle domande ma resta la totale fiducia all’allentore.

Milan: via alla nuova stagione di Pioli

Il club mette tutto nelle mani di Stefano Pioli, perché l’allenatore rossonero è stato preferito al Milan rispetto a Maldini e Massara che sono stati fatti fuori e spingevano per il suo addio. Ci sono importanti novità che riguardano ciò che accadrà nei prossimi mesi per la nuova stagione del club che sta per iniziare e che punta a traguardi davvero importanti. Possibile svolta per quanto riguarda la società in vista dei prossimi mesi.

Il Milan non ha intenzione di deludere i propri tifosi e ora la rosa si sente sempre più competitiva e completa con i nuovi acquisti. Lo dovranno dimostrare in campo i giocatori così come anche l’allenatore. Svolta importante in vista del prossimo anno che sta per iniziare, con i rossoneri che scenderanno in campo contro il Bologna in queste ore.

C’è grande attesa per capire anche che tipo di scelte farà Pioli per la formazione del Milan 2023 2024 con il Bologna che sarà la prima partita ufficiale di stagione per i rossoneri.

Probabili formazioni Bologna Milan: le scelte

Bologna e Milan si sfideranno nella loro prima partita di Serie A. Ci sono già delle novità importanti che riguardano i due club che vogliono puntare a obiettivi importanti. Intanto, ci sono dei primi segnali che rendono piuttosto chiaro quello che sarà il proseguo della stagione con le scelte di formazione di Bologna Milan tra Thiago Motta e Pioli che si sfidano. Queste le loro scelte:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Aebischer, Dominguez; Ndoye, Ferguson, Moro; Zirkzee. All. Thiago Motta.

(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Aebischer, Dominguez; Ndoye, Ferguson, Moro; Zirkzee. All. Thiago Motta. MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Milan: Pioli esclude due nuovi acquisti dai titolari

Da queste prime probabili formazioni di Bologna Milan, se dovessero essere confermate, si potrebbe facilmente intuire che alcuni nuovi acquisti sono stati messi da parte da Stefano Pioli che ha peso scelte diverse. Infatti, oltre al nuovo acquisto Musah anche l’altro Chukwueze tra i tanto attesi non dovrebbe partire da titolare, con l’allenatore che gli ha preferito Krunic e Pulisic. In difesa, invece, c’è Thiaw che scalza Kalulu.