Inter: nuovo acquisto in attacco, annuncio di Marotta

Il calciomercato dell’Inter ancora può regalare sorprese, perché c’è un reparto dei nerazzurri che ancora non è completo e presto arriveranno delle decisioni importanti.

Svolta in vista delle prossime settimane da parte di alcuni club che sbloccheranno i movimenti in entrata e in uscita per questi ultimi giorni che daranno delle indicazioni chiare.

C’è ora una svolta che può arrivare per quanto riguarda il futuro da parte di un top club che ha intenzione di affidare al proprio allenatore una rosa ben definita in vista del proseguo della stagione.

Calciomercato Inter: acquisti e cessioni in attacco

Ci sono indizi chiari e forti riguardo il mercato dell’Inter, perché nelle ultime ore sono arrivate delle indicazioni da parte di uno dei massimi esponenti della società in vista delle prossime ore, le ultime della sessione estiva 2023 che ha portato nuovi giocatori in casa nerazzurra e tanti addii importanti anche a livello di spessore e leadership di spogliatoio. Qualcosa è cambiato e altri cambiamenti sono annunciati per le prossime ore.

Sono ore decisive queste per quello che potrebbe accadere in casa Inter, con la società che vuole piazzare altri colpi per fare contento il proprio allenatore e affidargli una rosa competitiva in vista di questa nuova e stimolante stagione. Perché ormai il livello di Serie A è di tutte squadre dello stesso livello e sarà una grande battaglia.

Sarà sfida aperta da parte di alcune squadre pronte a regalare spettacolo e ora c’è l’Inter che vuole riscattare la scorsa stagione e per questo vuole affondare il colpo per un nuovo giocatore che potrebbe regalare emozioni e punti al club nerazzurro, si tratta di un grande ex.

Inter: annuncio di Marotta su Correa e Sanchez

Arrivano ai microfoni di di Radio Serie A le parole di Beppe Marotta che si espone in maniera forte su quella che è la situazione Correa riguardo una cessione e sul ritorno di Alexis Sanchez. Queste le sue parole:

“Chi non gioca chiede la cessione. Correa invoca spazio e non siamo indifferenti a questo. Se vorrà andare via, verrà accontentato. Sanchez? Mi fa piacere che si sia rilanciato nel Marsiglia. Per noi può essere un’opportunità”.

Inter: il ritorno di Sanchez fa esultare i tifosi

Un trasferimento di Alexis Sanchez di nuovo all’Inter andrebbe a far esultare e non poco i tifosi nerazzurri per il grande ritorno del giocatore. Presto potrebbero arrivare delle nuove notizie in questo senso per quanto riguarda la scelta del bomber cileno di approdare di nuovo a Milano con i nerazzurri.

Da un momento all’altro l’affare potrebbe sbloccarsi perché ora l’Inter fa sul serio per l’ingaggio di Sanchez che è un giocatore svincolato. L’affare potrebbe concludersi anche a prescindere dell’addio di Correa che resta un giocatore scontento e in cerca di una nuova squadra.