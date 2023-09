Svolta nel futuro di Dybala, firma nel 2024: l’hanno convinto

Sembra essere tutto fatto, da quello che trapela Dybala avrebbe dato il suo okay definitivo per la conclusione dell’accordo.

Da qui alle prossime settimane l’entourage de La Joya di incontrerà con i dirigenti del club per definire gli ultimi importanti dettagli dell’operazione, concludendo così una delle trattative più discusse ed importanti dell’anno. Dopo mesi di incertezza si è finalmente definito una volta e per tutte il futuro di Paulo Dybala, che potrebbe firmare il suo nuovo contratto col club nel 2024.

I tifosi sono in trepidante attesa ma c’è bisogno ancora di un pò di pazienza, ma già da ora ci si potrebbe sbilanciare dicendo che è praticamente tutto fatto.

Futuro Dybala, la Joya ha scelto: ecco dove giocherà

Importanti novità novità arrivano in merito al futuro di Paulo Dybala, pronto a dare una svolta decisiva alla sua carriera. Per la Joya si sono ipotizzate tante soluzioni nel corso di queste settimane, ma alla fine l’ultima parola è spettata proprio all’argentino che ha spiazzato i tifosi svelando indirettamente, tramite dichiarazioni d’amore, dove ha intenzione di giocare nella prossima stagione.

Nonostante i continui problemi fisici che gli fanno saltare almeno 10 partite all’anno, Paulo Dybala continua ad essere uno dei profili più ricercati al mondo, anche perché le sue qualità sono indiscutibili. A fronte di questo, come anticipato, per la Joya tante soluzioni diverse si sono palesate nel corso di questi mesi, ma la volontà dell’argentino è sempre stata solo una, e presto potrebbe essere accontentata.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, nelle prossime settimane dovrebbero iniziare i dialoghi fra la Roma e Paulo Dybala per il rinnovo di contratto. L’intenzione delle parti è quella di provare a raggiugnere il prima possibile un accordo, preferibilmente entro inizio 2024, così da scacciare definitivamente ogni voce di calciomercato. Le trattative non sono semplici, ma dalle parti di Trigoria filtra ottimismo.

Roma, rinnovo Dybala: cifre e dettagli

La Roma vuole il rinnovo di Paulo Dybala. In scadenza nel 2025, l’intenzione del club giallorosso è quello di prolungarlo almeno fino al 2027. Al momento ancora nessuna offerta ufficiale è stata presentata alla Joya, ma secondo calciomercato.com la Roma potrebbe spingersi anche a 6 milioni di euro di base fissa più uno di bonus pur di accontentare le richieste dell’argentino.

Compiendo questo sforzo economico, dal canto suo il club giallorosso vorrebbe essere anch’esso accontentato, andando a togliere o semplicemente aumentando la clausola rescissoria da 12 milioni di euro presente nel contratto di Dybala.

Roma, fissato incontro con Antun: ecco quando

La Roma vuole accorciare i tempi per il rinnovo di Dybala, e la prossima sosta per le nazionali potrebbe essere già decisiva sotto questo punto di vista. Stando a calciomercato.com, infatti, in quel di ottobre Jorge Antun, agente de La Joya, è atteso in Italia per incontrare proprio Thiago Pinto e muovere i primi passi per un rinnovo che farebbe impazzire di gioia una piazza intera.