Inter: due offerte per comprare il club, una è italiana

Stando a quanto appreso negli ultimi giorni potremmo dire che l’Inter è ufficialmente in vendita. Steven Zhang e famiglia si starebbero infatti guardando intorno per decidere nelle mani di chi lasciare il club, complice anche la fretta che gli viene messa dalla scadenza del prestito di Oaktree.

Nel corso di questi giorni tanti nomi di acquirenti sono stati accostati all’Inter, ma la realtà dei fatti parla di due offerte concrete che possano davvero cambiare una volta e per tutte il futuro societario del biscione.

Una di queste due è italiana, e considerata l’ultima esperienza tricolore dell’Inter la piazza potrebbe spingere per questa soluzione, anche se le sensazioni sono altre.

Inter, club in vendita: una delle offerte è italiana

Dopo anni di presidenza Suning l’Inter presto potrebbe cambiare proprietà. Complice la scadenza del prestito Oaktree (maggio 2024), Steven Zhang starebbe valutando, insieme alla sua famiglia, nelle mani di chi lasciare il club.

Le opzioni di certo non mancano, visto e considerato che nel corso degli ultimi giorni si è parlato in maniera concreta di due offerte, una delle quali italiana. Il discorso è semplice, l’Inter verrà venduta a chi accontenterà le richieste economiche di Zhang, ma nulla esclude che anche un discorso di progetto ed ambizioni possano avere un ruolo decisivo nella scelta finale del proprietario nerazzurro.

Come anticipato, una delle due offerte giunte dalle parti di Viale Liberazione è italiana. Si tratta del progetto Interspac, ambiziosa idea di azionario popolare nata con l’obiettivo di affiancarsi all’attuale proprietari per la gestione dell’Inter. Una soluzione simpatica ma soprattutto innovativa, la quale però non è mai stata approfondita da Steven Zhang, come confermato anche da Carlo Cantarelli nell’intervista rilasciata oggi a Tuttosport.

Inter, Zhang boccia Interspac: il motivo

L’idea Interspac avrebbe potuto cambiare per sempre il futuro societario dell’Inter e l’idea di proprietà in Italia, ma a quanto pare Steven Zhang aveva in mente altre idee per il club nerazzurro.

A fare il punto su questa situazione è stato l’economica Carlo Cantarelli, che ai microfoni di Tuttosport ha detto: “Più volte abbiamo presentato questo progetto alla famiglia Suning, quattro per l’esattezza, ma abbiamo sempre ricevuto risposte negative. E’ un peccato, perché con questa soluzione l’Inter avrebbe potuto sanare i suoi debiti con i soldi degli azionisti, ma Zhang ci ha più volte ribadito che la proprietà aveva altre idee per il futuro del club, il che è ovviamente del tutto legittimo”.

Niente Italia, Inter sempre più mediorientale

Accantonata l’ipotesi italiana, l’Inter potrebbe presto diventare di proprietà mediorientale. Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, sarebbe addirittura pronta un’offerta da 1,3 miliardi di euro per convincere Zhang a cedere il club meneghino.