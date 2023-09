Milan, infortunio Theo Hernandez: Pioli in ansia

In questi giorni si è parlato tanto della possibile esclusione di Theo Hernandez contro il Verona, ecco spiegato il perché. Il terzino del Milan infatti non è al meglio della sua condizione fisica a causa di un infortunio.

Una notizia del genere non può fare altro che mettere decisamente in difficoltà Stefano Pioli, che con un calendario fitto ed importante come quello che vede coinvolto il Milan, spera di poter recuperare al più presto Theo.

Come detto, oggi il terzino partirà dalla panchina, ma l’impressione è che non verrà impiegato neanche più avanti proprio per evitare che la situazione possa peggiorare.

Milan, infortunio Theo Hernandez: le condizioni

Brutte notizie arrivano per il Milan in vista della sfida di questo pomeriggio contro il Verona. Il fischio d’inizio è imminente, e la formazione rossonera dovrà ufficialmente fare a meno di Theo Hernandez.

Il terzino francese non è infatti al meglio della sua condizione fisica a causa di un infortunio che preoccupa Pioli ma soprattutto i tifosi in vista dei prossimi importanti impegni stagionali. Nei prossimi giorni, molto probabilmente, il giocatore del Milan verrà monitorato per capire al meglio quale sia la sua situazione, ma l’impressione è che non ci sia bisogno di preoccuparsi più di tanto, considerato il fatto che la panchina di oggi del francese è anche frutto di una semplice rotazione messa in atto dall’allenatore rossonero per permettere a tutti di rifiatare.

Theo Hernandez non è dunque al meglio della sua condizione fisica, perché affaticato. A riportarlo è Milannews, che fra le altre cose ha anche annunciato il forfait di un altro dei titolari del Milan, sempre per lo stesso motivo del francese. Nulla di cui preoccuparsi, neanche in questo caso, ma considerata la recidività dei giocatori rossoneri a problemi del genere, nei prossimi gironi ci potrebbero essere degli accertamenti.

Milan, non solo Theo: out anche un altro titolare

Theo Hernandez è solo uno dei grandi esclusi del Milan della partita di questo pomeriggio. Oltre al terzino francese, anche Davide Calabria non sarà del match a causa di affaticamento muscolare che non gli ha permesso di essere al 100%.

A fronte di questa doppia assenza, importante soprattutto da un punto di vista tattico, Stefano Pioli è stato difatti costretto a stravolgere la sua formazione titolare, presentando un undici ed un modulo atipico rispetto a quello presentato da marzo a questa parte.

Milan-Verona: le ultime sulle formazioni

Il Milan deve rialzare la testa dopo lo scivolone nel derby, il Verona continuare a fare bene. Non mancano le sorprese nei 22 che scenderanno in campo, soprattutto fra i padroni di casa, con Pioli che, come anticipato, ha stravolto un pò la sua formazione anche per far fronte ad un paio di assenze.

In attesa delle ufficiali, queste dovrebbero essere gli schierami delle due squadre: