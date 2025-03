Gabbia lascia il Milan? Le parole del suo agente sono inequivocabili

Le recenti dichiarazioni di Tullio Tinti, agente del difensore del Milan Matteo Gabbia, hanno acceso i riflettori sulla situazione del giocatore all’interno del club rossonero.

In un’intervista a Radio Sportiva, Tinti ha espresso insoddisfazione per il trattamento riservato al suo assistito, sottolineando come Gabbia, nonostante le prestazioni positive, abbia ricevuto meno considerazione rispetto ad altri giocatori.

Tinti ha affermato: “Ha dimostrato di essere da Milan e di avere gli atteggiamenti da giocatore del Milan. Essendo italiano deve sempre convincere gli allenatori mentre gli altri arrivano e gli danno la maglia.” Questa dichiarazione evidenzia una percezione di disparità nel trattamento tra giocatori italiani e stranieri all’interno della squadra.

Matteo Gabbia è cresciuto nel settore giovanile del Milan, entrando a far parte della prima squadra nel 2017. Dopo un’esperienza in prestito alla Lucchese nella stagione 2018-2019, è tornato al Milan, dove ha progressivamente trovato spazio, soprattutto sotto la guida dell’allenatore Fonseca. Tuttavia, con l’arrivo di Sérgio Conceição sulla panchina rossonera, Gabbia ha visto ridursi le sue opportunità, collezionando solo quattro presenze da titolare in Serie A nella stagione in corso.

Nel corso del 2024, Gabbia ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2029, un segnale di fiducia da parte della società. Tuttavia, le aspettative legate a questo prolungamento non si sono concretizzate in un maggiore impiego sul campo. Nonostante prestazioni degne di nota, come il gol decisivo nel derby di settembre e un salvataggio fondamentale nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, Gabbia ha commesso un errore significativo nella partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria, che ha complicato il percorso europeo del Milan, poi eliminato dal Feyenoord ai play-off.

Possibili scenari futuri

Le parole di Tinti sembrano alludere a una preferenza per altri difensori, forse stranieri, che hanno ottenuto la maglia da titolare più rapidamente. Questo solleva interrogativi sulle dinamiche interne alla squadra e sulle scelte tecniche dell’allenatore Conceição. La situazione di Gabbia potrebbe riflettere una più ampia questione riguardante la valorizzazione dei talenti italiani nel campionato di Serie A.

Le dichiarazioni dell’agente potrebbero preludere a una richiesta di maggiore spazio per Gabbia o, in alternativa, a una valutazione di opportunità in altri club. Il mercato estivo potrebbe offrire occasioni per un trasferimento, sia in prestito che a titolo definitivo, qualora la situazione non dovesse cambiare. La priorità per il giocatore sarà quella di trovare continuità e fiducia, elementi fondamentali per la sua crescita professionale.

Al momento, la dirigenza rossonera non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle esternazioni di Tinti. Tuttavia, è probabile che la questione venga affrontata internamente per evitare tensioni che possano influire sull’armonia dello spogliatoio. Il Milan è già alle prese con diverse problematiche, sia sul campo che a livello societario, e una gestione attenta della situazione di Gabbia sarà cruciale per mantenere la stabilità del gruppo.

La vicenda di Matteo Gabbia mette in luce le sfide che i giovani talenti italiani possono affrontare nei top club, dove la concorrenza è elevata e le aspettative sono altissime. La capacità di un giocatore di affermarsi dipende non solo dalle proprie qualità, ma anche dalle scelte tecniche e dalle dinamiche interne alla squadra. Sarà interessante osservare come evolverà la situazione di Gabbia nei prossimi mesi e quali decisioni verranno prese per il bene del giocatore e del club.