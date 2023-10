Esonero ufficiale: scelto Galtier come nuovo allenatore

Continuano gli esoneri con tanti allenatori messi in discussione e che rischiano seriamente il posto anche nelle grandi panchine. Ora c’è un altro cambio con Galtier che è stato scelto come nuovo allenatore.

La società ha le idee chiare e non vuole più perdere punti e occasioni per diventare grande, per questo motivo è stato fatto un licenziamento immediato per affidare la panchina ad un nuovo tecnico più esperto.

E’ stata fatta una scelta vincente perché hanno deciso di prendere uno di quegli allenatori che nel recente passato ha ottenuto successi importanti e inaspettati per quello che è riuscito a fare.

Esonero ufficiale: scelto Galtier come sostituto

Altro esonero arrivato ed è già ufficiale. Anche il nuovo allenatore è pronto ad arrivare in panchina con la scelta che sarà ufficializzata proprio in queste prossimi ore. C’è già l’accordo definitivo.

Una scelta fin troppo decisa da parte della società che non ha voluto dare altro tempo all’allenatore. Ormai è già passato Hernan Crespo che è stato esonerato dall’Al Duhail e con Galtier che è stato scelto come suo sostituto per approdare in panchina con gli arabi.

Al Duhail: Galtier nuovo allenatore al posto di Crespo

In Arabia Saudita è accaduto un nuovo cambio di panchina. A dare l’annuncio è stato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano che ha svelato il cambio che ha deciso di fare l’Al Duhail che ha esonerato Crespo e scelto il nuovo allenatore Galtier.

Risultati che non hanno convinto da parte del giovane allenatore argentino che ora dovrà aspettare nuove occasioni per tornare in panchina. Intanto, è stato proposto un ricchissimo contratto a Galtier da parte dell’Al Duhail per i prossimi anni.

Risultati Al Duhail: il motivo della scelta Galtier

L’Al Duhail con Crespo alla guida ha ottenuto 10 punti in 5 giornate di campionato ma a preoccupare è stato il cammino nella Champions League araba dove ha soltanto 1 punto in 2 giornate e rischia seriamente l’eliminazione già ai gironi. Per questo motivo è stato esonerato e scelto Galtier come sostituto.

Adesso il nuovo allenatore Galtier dovrà assolutamente provare a ribaltare la situazione e ottenere i risultati sperati da parte del club arabo che non ha più scuse ora per non riuscire ad ottenere delle vittorie in ogni competizione. L’Al Duhail deve tornare a vincere.