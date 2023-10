Inter, il sostituto di Arnautovic arriva dalla Bundesliga: la notizia dall’estero

Il sostituto di Marko Arnautovic, nel calciomercato che sarà, arriverà dalla Bundesliga per l’Inter.

Una notizia in casa Inter rilanciata all’estero, legata a quello che diventerebbe il nuovo attaccante dei nerazzurro che, da quando è arrivato in Bundesliga dalla Francia, sta brillando attirando le attenzioni di diversi top club d’Europa.

Tra queste, appunto, c’è anche l’Inter sul classe ’96 che Marotta vorrebbe portare ad Appiano Gentile dopo l’esperienza vissuta con Marko Arnautovic, calciatore che è stato ripreso così come Alexis Sanchez, ma che è incappato nell’infortunio che lo vedrà lontano dal campo per un lunghissimo periodo. A gennaio, nel mercato di riparazione, l’Inter farà un tentativo sulla punta della Bundesliga.

Calciomercato Inter, colpo in attacco: può arrivare a gennaio

Il calciomercato tornerà a vedere protagonista l’Inter che, dopo l’infortunio di Marko Arnautovic, ha da sistemare qualcosina in attacco.

Perché malgrado il bel momento vissuto con Lautaro Martinez e Marcus Thuram, entrambi non possono bastare per un attacco dell’Inter che ad oggi è composto da loro e dal solo Alexis Sanchez, con Arnautovic fuori dai giochi per un lungo periodo.

Per tale motivo, anche se Marotta continua a ripetere che l’Inter non farà mercato, è evidente che la società si stia guardando intorno. E tutte le strade portano all’attaccante dello Stoccarda, obiettivo dell’Inter, Serhou Guirassy.

Mercato Inter, Guirassy è il vero obiettivo: le ultime dall’estero

Era stato già accennato nella giornata di ieri, l’interesse forte per l’attaccante dello Stoccarda, oggi arrivano conferme sull’interessamento per Serhou Guirassy da parte dell’Inter, nel prossimo calciomercato.

Notizie che trovano conferme, dopo esser state svelate dai colleghi di Tuttomercatoweb, anche all’estero in Germania. Attaccante sul quale lo Stoccarda vorrebbe evitare la cessione imminente, considerando il suo arrivo praticamente qualche mese fa, a luglio, dal Rennes. Nelle intenzioni del club della Bundesliga, quella di coccolarsi il proprio centravanti, riuscendo a venderlo solo a cifre valevoli del suo cartellino. L’Inter è avvisata per il prossimo calciomercato.

Ultime Inter, le cifre del colpo Guirassy

Il valore economico del bomber della Bundesliga, arrivato a quota 27 anni – classe ’96 – non è basso e l’Inter ne è consapevole. Tra le intenzioni dei nerazzurri quella di puntare su di lui a quota 10 milioni, ma è praticamente al doppio che lo Stoccarda lo venderebbe. Dovrà tentare di convincerli Marotta, con l’Inter che va a caccia di duplici soluzioni per il proprio reparto offensivo. Un calciatore che arriva dalle giovanili potrebbe non bastare a Simone Inzaghi che a gennaio chiederà ulteriori garanzie considerando quella che è la situazione che sta vivendo Marko Arnautovic.