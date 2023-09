Gambe in bella mostra: Martina Stella da sogno

Martina Stella conquista tutti con la sua bellezza a Venezia, dove è in corso in questi giorni il Festival del Cinema: gambe da sogno!

C’è ovviamente anche lei a Venezia, in questi giorni, a sfilare sul red carpet del Festival del Cinema. Stiamo parlando di Martina Stella, la 38enne attrice toscana (di Impruneta, vicino Firenze), che ha partecipato alla conferenza stampa del progetto Filming Italy. E che ovviamente ha conquistato tutti con la sua impareggiabile bellezza, rimasta intatta negli anni dopo il folgorante esordio a soli 16 anni ne ‘L’ultimo bacio’ di Gabriele Muccino.

Un ruolo, quello della giovane Francesca, che l’ha resa molto celebre, lanciandola giovanissima nel mondo del cinema italiano. E che ancora influenza la sua carriera, dato che solo lo scorso giugno l’attrice ha rivelato che ancora le offrono ruoli da diciottenne, nonostante ora sia una donna adulta. Negli ultimi anni, comunque, Martina Stella si è dedicata un po’ alla recitazione, concentrandosi soprattutto sul suo ruolo di mamma.

L’interprete fiorentina ha infatti una figlia, nata dalla relazione con Gabriele Gregorini, tra il 2011 e il 2014, e un figlio, nato invece dal rapporto col procuratore calcistico Andrea Manfredonia, sposato nel 2016. Il suo ultimo ruolo sul grande schermo resta quello di ‘Lockdown all’italiana’, uscito nel 2020, mentre in televisione la sua ultima apparizione risale al 2017. In quell’anno, Martina Stella ha recitato nella serie ‘Amore pensaci tu’ ed è stata concorrente di ‘Ballando con le stelle’.

Martina Stella seduce Venezia: star sfavillante in barca

Con 628.000 follower su Instagram, rimane un nome molto popolare del mondo dello spettacolo italiano, e lo confermano i molti like ricevuti alle sue ultime foto, scattate proprio al Lido.

Martina Stella si è fatta ritrarre al suo arrivo in barca al Festival di Venezia, sfoggiando un look elegante (curato da Elisabetta Franchi) e delle gambe da sogno. E ovviamente il primo pensiero non può che essere a quando i suoi fan potranno rivederla su uno schermo che non sia solo quello del cellulare.

Su questo fronte, sono in arrivo buone notizie, visto che l’attrice è tornata sul set nei mesi scorsi per lavorare a una nuova serie, sulla quale per adesso si sa pochissimo. Dovrebbe trattarsi di una fiction in costume ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, ma Martina Stella non si è sbilanciata molto sul progetto. Ai suoi follower non resta che attendere e continuare a seguirla, in attesa di novità sulla sua carriera.