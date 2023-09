Italia, verità su Mancini dai calciatori: “Ecco cosa è successo”

C’è l’annuncio sulla reale motivazione che ha spinto Mancini lontano dall’Italia. L’indizio arriva direttamente dallo spogliatoio azzurro.

Si avvicina l’esordio di Luciano Spalletti che avrà davanti a sé due partite importanti che segneranno, in un modo o nell’altro, il cammino dell’Italia verso Euro 2024. Le gare di qualificazione contro Macedonia e Ucraina saranno decisive per le qualificazione ai prossimi Europei. Intanto, da Coverciano arriva un nuovo retroscena su Roberto Mancini e i motivi del suo addio: ecco tutti i dettagli.

Non s’è ancora chiusa la polemica relativa all’addio di Roberto Mancini che ad agosto ha lasciato la panchina della Nazionale italiana. Le sue dimissioni hanno aperto il dibattito all’interno della Federazione e non solo visto che, dopo qualche settimana, l’ex ct ha firmato un contratto faraonico con l’Arabia Saudita di cui è attualmente il selezionatore. Ecco nuove indiscrezioni che arrivano direttamente da Coverciano con l’annuncio da parte del giocatore che, nel corso della conferenza stampa, ha detto la sua sui modi e le modalità dell’addio di Mancini.

Italia: addio Mancini, la reazione dello spogliatoio

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli già dopo la partita di Empoli di domenica scorsa aveva rivelato degli interessanti retroscena in merito all’addio di Mancini. “Qualcosa s’era rotto”, questa la rivelazione a Sky Sport dell’ex Milan che aveva fatto drizzare le orecchie a tanti giornalisti che quest’oggi si sono riuniti a Coverciano la consueta conferenza stampa.

A parlare è stato proprio Locatelli che è tornato a parlare dell’addio di Mancini dall’Italia e dell’avvento di Luciano Spalletti.

“Ruolo di regista? Sono felice di questo cambiamento, ho modificato il mio stile di gioco. Sono migliorato nel mio modo di giocare. Nel corso della mia carriera sono cambiate tante cose. Cosa è successo con Mancini, perché non eri mai convocato? La prima responsabilità è mia, quando non arriva la convocazione sono io il primo a fare una valutazione. Lui aveva altre idee per l’Italia, diciamo che qualcosa s’era incrinato ma va bene così”.

“Cosa sta dando Spalletti? C’è un’impronta chiara che il mister vuole dare, stiamo facendo tante cose, dobbiamo seguirlo e fare ciò che lui ci dirà”.

Italia: spogliatoio diviso, cosa è successo con Mancini

Perché Mancini ha lasciato l’Italia? Le dimissioni di Roberto Mancini nascondono anche altre motivazioni che pian piano stanno uscendo fuori. Lo spogliatoio, per esempio, non era tutto dalla parte dell’ex ct. Come ammesso anche da Locatelli, qualcosa s’era incrinato nell’ultimo periodo. E’ anche per questo motivo che alla fine il commissario tecnico ha deciso di lasciare e accettare la proposta faraonica dell’Arabia Saudita che ha deciso di nominare ct Mancini mettendo sul piatto un contratto da 90 milioni a stagione per tre anni.