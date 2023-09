Garcia sotto accusa: cambia il Napoli dopo la sconfitta

Il Napoli di Rudi Garcia deve tornare a vincere per smaltire la pesante sconfitta maturata contro la Lazio la scorsa settimana.

Gli azzurri sono Campioni d’Italia in carica ma la nuova stagione non è iniziata benissimo, considerato il ko contro i biancocelesti arrivato dopo appena tre giornate. I tifosi partenopei sono andati in escandescenza e hanno chiesto immediati miglioramenti al tecnico e alla società. Hanno notato troppe differenze con la squadra di Luciano Spalletti e questo non è piaciuto.

Il Napoli ha ancora dei problemi da risolvere e Rudi Garcia è chiamato a dare il tutto per tutto già nella partita di sabato sera contro il Genoa.

Garcia sotto accusa: ora cambia tutto il Napoli

L’inizio della stagione non è stato felicissimo per il Napoli e per tutto l’ambiente che si aspettava di vincere tante partite all’inizio per restare sin da subito in scia con le altre big per contendersi lo Scudetto. La prossima partita sarà già decisiva per il Napoli che deve mostrare a tutta la Serie A che non è mai calato di intensità.

L’allenatore francese è estremamente convinto dei propri mezzi, sa come deve far girare la squadre e non intende cambiare filosofia di gioco.

Ora per Rudi Garcia sono iniziati i veri esami e non può più sbagliare per evitare ulteriori problemi. La squadra sta tornando al completo dopo la sosta nazionali e ci sono novità importanti.

Conferenza stampa Garcia: annunciate novità

Oggi pomeriggio c’è stata la conferenza stampa di Rudi Garcia prima di Genoa Napoli. Il tecnico ha annunciato molte novità rispetto alla scorsa partita. Vuole tornare a vincere subito e ha chiesto ai suoi calciatori di dare il 100%.

“.Il prossimo mese sarà una maratona più che un tour de force. Dobbiamo cominciare con il piede giusto già da domani. Alcuni dei miei calciatori hanno viaggiato di notte e quindi mi sarà possibile averli a disposizione solo oggi e domani”.

Sulla questione infortunati, poi, Garcia ha parlato in maniera positiva di Matteo Politano, sostenendo che “non è nulla di grave“, poi ha chiuso dicendo: “Sono contento di non aver trovato infortunati al loro rientro“.

Quando gioca Natan? Annuncio di Garcia

Natan è ancora in attesa dell’esordio ma Garcia assicura che di aver “potuto lavorare molto su Natan, sfruttando il tempo avuto a disposizione durante la sosta per le Nazionali”.

Quando gioca? “Sicuramente è più pronto di prima, ed ha anche smaltito un fastidio al ginocchio rimediato al Bragantino”.

In difesa, poi, Garcia rivela di essere “molto contento del fatto che un giocatore che voi spesso dimenticate, come Leo Ostigard, abbia giocato 90 minuti in Nazionale”.

Contro il Genoa, dunque, è ballottaggio serrato tra Ostigard, Natan e Juan Jesus per affiancare Amir Rrahmani.