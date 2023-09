Milan, terremoto in società: sequestro milionario del giudice

A poche ore dal tanto atteso derby in casa Milan arriva un terremoto che scuote molto tanto i tifosi quanto i protagonisti di questa vicenda molto spigolosa. Il giudice, infatti, in maniera anche sorprendente, ha optato per un sequestro milionario che cambia molto gli scenari.

Al Milan l’attenzione, come è normale che sia, è rivolta al campo ed alla tanto attesa sfida contro l’Inter. Si tratta di una autentica gara verità, dal momento che si capirà quali sono le reali ambizioni di questa squadra che nei mesi scorsi è stata completamente rivoluzionata. La notizia è stata lanciata da Calcio&Finanza e parla di un autentico sequestro milionario deciso dal giudice per dirimere questa questione. Adesso si attendono gli sviluppi di questa vicenda. Che, in ogni caso, apre le porte a tanti scenari difficili da prevedere. La questione, però, a quanto mare si avvia verso una conclusione. Dopo diverso tempo in cui sembrava esser finita nel dimenticatoio.

Milan, sequestro milionario e terremoto

Il passaggio di proprietà del Milan continua ad essere un tema a dir poco bollente e sul quale sembra non placarsi praticamente mai la polemica. Stavolta, però, arriva una svolta a dir poco importante, dal momento che c’è stato un sequestro milionario pari a 3 milioni di euro. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è successo e quali sono gli scenari che si spalancano.

La società Blue Skye Financial Partners, infatti, contesta al fondo Elliott un ipotetico mancato riconoscimento della fetta di torta che le spettava per la cessione del club rossonero alla RedBird di Gerry Cardinale. Il noto fondo di investimento americano ha risposto rigettando al mittente ogni contestazione ed accusando la Blue Skye di ricatto, dichiarazioni fraudolenti ed estorsione. Per questi motivi il Giudice istruttore di Lussemburgo ha sequestrato 3,1 milioni di euro a Rossoneri Sport.

Sequestro di 3 milioni al fondo Elliott

Rossoneri Sport è uno degli strumenti, per così dire, utilizzati da Elliott per la gestione della società rossonera. La vicenda continua ad andare avanti tra schermaglie dialettiche da una parte e dall’altra. Il sequestro in questione, come è normale che sia, è avvenuto in maniera cautelativa e precauzionale. La situazione conoscerà la parola fine rispettando, chiaramente, i naturali tempi di un processo. Il fondo Elliott, ex proprietario del Milan, attende questo verdetto incassando questo terremoto nella propria società.