Napoli, Osimhen ha scelto: ecco dove giocherà, l’annuncio

Dopo Kim Min Jae il Napoli potrebbe perdere anche Victor Osimhen in questo calciomercato, dato che dopo una stagione da protagonista come quella appena conclusa il nigeriano è entrato di diritto nella lista dei desideri di diversi top club europei pronti a fare follie pur di strapparlo ai campioni d’Italia ed alla Serie A.

Ovviamente dopo l’addio del coreano De Laurentiis e tutta la piazza partenopea vorrebbe evitare di perdere uno dei giocatori più iconici di questa squadra, ma la decisione spetta solo ed unicamente a Victor Osimhen, la cui volontà rappresenterà, e rappresenta essere, la chiave di volta per la definizione del suo futuro in questo calciomercato, che in realtà sembrerebbe essere in parte già deciso.

In una recente intervista alla quale si è concesso, lo stesso attaccante del Napoli ha infatti lasciato intendere fra nel righe qual è il club nel quale ha intenzione di giocatore a partire dalla prossima stagione.

Osimhen svela il suo futuro: “Non vedo l’ora di iniziare”

Victor Osimhen è sicuramente uno dei nomi più caldi dell’estate di calciomercato, anche perché l’attaccante nigeriano è sulla lista dei desideri dei migliori club al mondo. De Laurentiis ha ovviamente intenzione di trattenerlo il più possibile, sfruttando anche un rinnovo di contratto con cifre a rialzo, ma difronte un’offerta irrinunciabile il presidente del Napoli sarà il primo a lasciar partire il suo bomber.

La piazza partenopea non è però d’accordo con questa visione imprenditoriale, visto che dopo lo scudetto c’è ancora tanta voglia di vincere, e per farlo Osimhen deve essere al centro del progetto tecnico di Rudi Garcia. Naturalmente il tifo rappresenta essere il cuore di questo sport, ma la realtà al momento è completamente un’altra, ed i soldi nella maggior parte dei casi hanno la meglio sui sentimenti. A fronte di questo l’estate del Napoli e di tutti i suoi tifosi rischia di essere lunga, a tratti anche lunghissima, ma Victor Osimhen ha deciso di far tirare un grande sospiro di sollievo a tutto l’ambiente svelando in pratica il suo futuro, sorprendendo praticamente tutti.

In una recente intervista rilasciata a soccernet.ng, infatti, il bomber del Napoli ha svelato che non ritiene ci sia posto migliore al momento per la sua carriera di Napoli.

“Non c’è posto migliore in cui stare se non questo”: addio rimandato?

A soccernet.ng Victor Osimhen ha detto: “Non c’è posto migliore in cui stare se non Napoli”. Dichiarazione, questa, che deve essere soggetta ad interpretazione, anche perché sembra essere una palese dichiarazione d’amore alla città partenopea ed al Napoli, club nel quale il nigeriano è diventato grande.

A questo punto le supposizioni si susseguono a profusione, anche perché così dicendo Osimhen può aver indirettamente dichiarato che, almeno per questo calciomercato, non si muoverà da Napoli. Nel frattempo, comunque, Bayern Monaco e PSG rimangono in agguato pronte a sferrare il colpo decisivo a De Laurentiis.

“Ora sono dipendente dai trofei”: Napoli, Osimhen ti ha avvisato

Se da un lato Osimhen può essersi tolto dal mercato, dall’altra il nigeriano ha avvisato il Napoli. Il bomber azzurro ha infatti detto: “Sono dipendente dai trofei ora“, quasi a voler dire che se De Laurentiis non rinforzerà la squadra per renderla ancora più competitiva l’addio sarà praticamente inevitabile.