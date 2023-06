Giacca aperta e tutto piccante: Elenoire Casalegno lascia senza fiato

Elenoire Casalegno, la foto che ha spiazzato tutti. I fan sono senza fiato, sta spopolando in queste ore sui social.

Una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano, Elenoire Casalegno non smette mai di stupire. Bellissima, pronta a mostrarsi sui social in maniera limpida, solare, mettendo in mostra tutta la bellezza di una donna che arrivata all’età di 47 anni ha ancora voglia di stupire. Una carriera nel mondo della televisione che ha visto Elenoire impegnata in tanti aspetti, dalla conduzione al ruolo di modella, passando anche per cinema e teatro.

Una donna poliedrica, in grado di immergersi in ogni contesto con tutta la personalità di cui è dotata e che ha mostrato spesso anche in ambiti particolari. Anche l’esperienza al ‘Grande Fratello Vip’ è servita per farsi conoscere in maniera ancora più approfondita dal grande pubblico, che ha cosi potuto ulteriormente empatizzare con lei. L’esperienza all’interno della casa è arrivata quando la carriera era già ben avviata, certo, ma è stata proprio la necessità di entrare ancor più in contatto col pubblico a spingere la Casalegno ad accettare la sfida.

Recentemente il rapporto con Mediaset si è ulteriormente consolidato, e così l’abbiamo vista impegnata in diversi progetti dell’emittente che fa capo a Piersilvio Berlusconi. Proprio per uno di questi programmi, ‘Verissimo’, Elenoire ha parlato anche di quando ha rischiato di perdere sua figlia prima del parto. “Ho rischiato di perdere mia figlia. È nata all’ottavo mese con un parto cesareo d’urgenza”, le parole della conduttrice.

Elenoire Casalegno, lo scatto bollente è da urlo

Insomma, la bella Casalegno non si risparmia mai, anche quando si tratta di scendere nel profondo. Raccontare episodi molto intensi della sua vita, entrare ancora più in empatia con il pubblico, è sempre sembrato un obiettivo chiaro per la showgirl nativa di Savona. Anche sui social, va detto, Elenoire ha un seguito molto importante. Tantissimi follower la circondano su Instagram, e proprio su questa piattaforma in queste ore ha pubblicato uno scatto molto particolare.

La conduttrice si è mostrata con una giacchetta bianca aperta, una posa molto sensuale che ha ovviamente scatenato la reazione dei suoi fan. Tutti si sono riversati tra i commenti per dare un cenno di approvazione alla foto pubblicata. Scatto che lascia intravedere una bellezza che ancora rende vivace l’immagine di Elenoire. “A casa! E mentre attendo… mi sparo un selfie! Ne approfitto, dato che sono truccata”, ha scritto accanto alla foto la conduttrice.