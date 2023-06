Milan, Ibrahimovic spiazza tutti: arriva l’annuncio

Zlatan Ibrahimovic presenta un contratto in scadenza col Milan il prossimo 30 giugno: arriva l’annuncio dell’attaccante svedese sul futuro

La stagione del Milan, senza dubbio, è stata deludente. Il percorso in Champions League aveva entusiasmato i tifosi rossoneri, ma si è concluso forse nel peggiore dei modi. Il ko per mano dell’Inter pesa parecchio e per il resto non c’è molto da gioire. Contro la Juventus all’Allianz Stadium, il ‘Diavolo’ targato Stefano Pioli ha salvato il salvabile.

I lombardi prenderanno parte alla massima competizione europea che andrà in scena durante la prossima stagione, grazie alla nuova penalizzazione inflitta alla ‘Vecchia Signora’ dalla Corte d’Appello Federale. Era l’obiettivo minimo, indispensabile in vista della sessione estiva di calciomercato, che aprirà ufficialmente i battenti dal 1° luglio.

A meno di sorprese a questo punto, Pioli resterà sulla panchina milanese e ora è necessario progettare le mosse da compiere sul doppio fronte, entrate e uscite. In tal senso, la dirigenza capitanata dal direttore tecnico Paolo Maldini è già molto attiva. Chiuso l’affare Daichi Kamada a parametro zero, il Milan vorrebbe assicurarsi in fretta le prestazioni di Loftus-Cheek dal Chelsea.

In più, serve assolutamente un centravanti di spessore, dato che al momento l’unico valido all’interno della rosa è Olivier Giroud. La punta francese, però, compirà la bellezza di 37 anni il prossimo 30 settembre e non può continuare a giocare la stragrande maggioranza delle partite. Difatti, quest’anno ad essere mancate sono state proprio le seconde linee, che non hanno dato un contributo all’altezza.

Milan, l’annuncio di Ibrahimovic sul futuro

Divock Origi, ad esempio, ha ampiamente deluso dal suo approdo in quel di Milano, tant’è che addirittura nelle gerarchie è stato scavalcato da Zlatan Ibrahimovic. Ma il campione svedese, a causa dei reiterati infortuni, non riesce più ad aiutare i suoi compagni all’interno del rettangolo verde di gioco.

Ormai è più un uomo spogliatoio che altro e i numeri parlano chiaro: soltanto 144 minuti disputati in gare ufficiali. Una stagione caratterizzata da assenze quasi interminabili, che spingono la società meneghina a non prolungare l’accordo scritto.

Dal canto suo, l’ex Paris Saint Germain e Manchester United non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Lui stesso lo ha confermato in un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Sto bene e non lascio, non sono uno che molla. Non posso non avere pace quando gioco a calcio, ma non siamo ancora arrivati a quel momento. Non credo di smettere, penso di dover continuare a giocare“.

Parole che non lasciano a tante interpretazioni. Il fuoriclasse di Malmoe, inoltre, ha svelato che il Monza di Berlusconi e Galliani gli ha già preparato un contratto per il suo eventuale passaggio in biancorosso, ma per ora king Zlatan resta concentrato sul Milan.