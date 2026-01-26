Giorgia Palmas, balconata celestiale: che lato A

Giorgia Palmas incanta come quando sgambettava sul bancone di ‘Striscia la notizia’: il lato A manda in estasi

Nell’immaginario collettivo ci sono due balconi. Quello, a Verona, meta di frotte di turisti e di coppie di innamorati, che la tradizione vuole che sia quello dal quale si affacciava Giulietta per incontrare il suo amato Romeo, i due protagonisti dell’omonima tragedia scespiriana prototipo di tutte le storie d’amore contrastate e per questo nel contempo tragiche e romantiche.

Poi c’è quello, che invece rievoca gli orrori della dittatura del Ventennio fascista, della persecuzione degli ebrei e della Seconda Guerra Mondiale, di Palazzo Venezia, a Roma, dal quale il Duce, Benito Mussolini, arringava una folla, dopo anni di propaganda, di censura e di feroce repressione del dissenso, fin troppo plaudente e corriva.

Fin ad ora. Perché da quado Giorgia Palmas ha condiviso l’ultimo suo scatto sul suo profilo Instagram, un’altra ‘balconata’ si staglia nell’immaginario collettivo in maniera così imperiosa da mettere in ombra le due di cui sopra.

Giorgia Palmas, che lato A: la balconata manda in paradiso i fan

Sembra ieri e, invece, sono trascorsi 20 anni (correva l’anno 2003) da quando Giorgia Palmas, dopo aver vinto la prima edizione di ‘Veline’, iniziava a volteggiare leggiadra sul bancone di ‘Striscia la notizia’ prendendo il posto nel ruolo della velina mora nientemeno che della Regina delle veline, sua Maestà Elisabetta Canalis.

Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata, con la showgirl e modella sarda (ha mosso i primi nel mondo dello spettacolo come fotomodella nella sua città natale, Cagliari) che si è fatta strada nel rutilante mondo del show business partecipando nelle vesti di concorrente al reality show ‘L’isola dei famosi’ e conducendo varie edizioni di ‘Paperissima Sprint’, storico programma del palinsesto estivo di Canale 5, in coppia con l’ex compagno Vittorio Brumotti,

Una carriera, nella quale non si è fatta mancare incursioni nella Settima arte, recitando nel cinepanettone ‘Vacanze di Natale a Cortina’ al fianco di due mostri sacri come Christian De Sica e Sabrina Ferilli, e nella fiction tv con un ruolo nella serie ‘I Carabinieri’, quindi, sempre sulla cresta dell’onda e al top della forma fisica.

Lo certifica, qualora ce ne fosse stato bisogno, l’ultimo scatto postato dall’ex velina: con alle spalle un grezzo muro di mattoni, lo sguardo rivolto a un’anonima finestra e inguainata in un paio di jeans che sottolineano le sue tornite gambe, Giorgia esibisce uno strabiliante lato A che prorompe dalla giacca appoggiata sulle spalle, una ‘balconata’ che, riecheggiando la hit dei mitici Led Zeppelin, ‘Stairway to Heaven’, apre al paradiso.