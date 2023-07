Juventus, verdetto Uefa anticipato: c’è l’annuncio sull’esclusione

Ultime notizie Juventus, ecco la decisione della Uefa: c’è l’annuncio riguardo l’esclusione dalle Coppe. Anticipato il verdetto.

Nuovi aggiornamenti sulla Juventus che è in attesa di conoscere la sentenza Uefa riguardo l’Inchiesta Prisma e il filone plusvalenze e manovra stipendi. Il massimo organismo del calcio europeo, a seguito della penalizzazione in classifica ha aperto un fascicolo sul club bianconero. Adesso, finalmente, c’è il verdetto che spazza via ogni dubbio riguardo la partecipazione alla Conference League 2023 della Juventus.

C’è una novità riguardo la Juventus. E’ attesa per oggi la sentenza della Uefa anche se il verdetto è già stato comunicato. C’è l’anticipazione sulla decisione del massimo organismo europeo che nelle prossime ore annuncerà tutto riguardo l’esclusione dalle Coppe del club bianconero. Dopo la penalizzazione in campionato, un’altra mazzata per il club bianconero: ecco tutti i dettagli.

Conference League, l’annuncio sulla Juventus: l’Uefa ha deciso

Dopo settimane d’attesa, finalmente è arrivata la sentenza della Uefa riguardo la partecipazione della Juventus alla prossima Conference League 2023. Ecco la decisione ufficiale della Uefa riguardo i bianconeri: c’è l’annuncio che spiazza tutti.

E’ l’edizione odierna de La Stampa ad anticipare la sentenza della Uefa sulla Juventus. Nelle prossime ore arriverà l’annuncio ufficiale ma la decisione è già stata presa. Il massimo organismo del calcio europeo dovrà solo comunicare tutto e spiegare i motivi che hanno portato a questa decisione.

I bianconeri sono virtualmente fuori dalla terza competizione europea: si va verso l’esclusione della Juventus dalla Conference League. E’ questo il verdetto della Uefa che, dopo mesi, ha determinato di estromettere la squadra dal torneo a causa dell’Inchiesta Prisma e il filone relativo alle plusvalenze e manovra stipendi.

Juventus esclusa dalla Conference: anticipata la sentenza

La Juventus difficilmente presenterà ricorso al Tas. I bianconeri accetteranno la decisione della Uefa che ha già deciso di escludere i bianconeri dalla prossima Conference League 2023. Un anno fuori dalle Coppe per concentrarsi meglio sul campionato e puntare alla qualificazione in Champions League. Ecco quale squadra italiana sarà ripescata in Europa, dopo la squalifica della Juventus che non parteciperà alla prossima Conference League.

Juventus esclusa, quale squadra italiana parteciperà alla Conference League?

Entro oggi dovrebbe arrivare la comunicazione della Uefa riguardo l’esclusione dalla Conference League della Juventus. Esulta la Fiorentina che sarà ripescata e accederà di diritto alla terza competizione europea, che ha visto i viola protagonisti lo scorso anno con la finale contro il West Ham. Infatti la squadra di Italiano, in caso di squalifica della Juventus, prenderà il posto del club bianconero in virtù del miglior piazzamento ottenuto nel corso dell’ultimo campionato di Serie A.