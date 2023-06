Calciomercato Napoli, gli azzurri proseguono nel loro tentativo di puntellare la rosa a disposizione di Rudi Garcia. Il prossimo rinforzo arriva direttamente dalla Turchia, dal Fenerbahce, e si chiude con lo scambio che coinvolge Hirving Lozano. Si tratta di una soluzione a sorpresa e che può far felici tutte le parti in causa, come si suol dire.

Nonostante una stagione, quella 2022 / 2023, assolutamente da incorniciare e da ricordare per sempre, il Napoli continua a lavorare per puntellare la rosa. Dopo il lavoro fatto da Luciano Spalletti, Rudi Garcia dovrà cercare di alzare ancora di più il livello e questo non può non passare dal mercato. In tal senso sembra ai saluti Hirving Lozano e rientra in uno scambio che chiama ancora una volta il Fenerbahce. Dopo Kim Min-Jae ed Elif Elmas, gli azzurri si preparano a concludere un altro affare con la società di Istanbul. E stavolta si tratta di un profilo in grado davvero di alzare l’asticella della squadra, come si suol dire.

Scambio col Fenerbahce, coinvolto Lozano

Il Fenerbahce, nonostante quest’anno non sia andato come da aspettative, continua ad essere una autentica fucina di talenti. Non a caso, infatti, ormai da anni si è creata una sorta di sinergia con il Napoli. Come certificato dai colpi, come detto, Kim Min-Jae, prossimo ad arrivare al Bayern, ed Elmas.

Il giocatore più in vista in questo momento è sicuramente Arda Guler, che ha un valore di 25 milioni di euro e che piace a tutti i top club europei. La società di Istanbul ha messo nel mirino Hirving Lozano, che invece è in uscita dagli azzurri. Per questo i due club stanno lavorando allo scambio che farebbe tutti felici. Il fantasista turco aveva un accordo con il Siviglia, ma è saltato a causa della scarsa disponibilità economica degli andalusi.

Calciomercato Napoli: Guler arriva con lo scambio

Ovviamente la quadra va trovata nelle valutazione di questi due profili. Attenzione, però, anche al Barcellona, che però come è noto può acquistare solo dopo una cessione. Per questo motivo il Napoli può approfittare di questa situazione di stallo che si è creato nel futuro di Guler per bruciare una concorrenza davvero di alto profilo. Attenzione, però, alla volontà di Lozano, che piace in Arabia Saudita ma anche in patria, in Messico.