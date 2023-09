Inter: emergenza attacco, Inzaghi chiede aiuto

Momento non facilissimo per l’attacco dell’Inter di Simone Inzaghi che ora chiede aiuto per quello che è accaduto nelle ultime ore, bisognerà dare una scossa.

Il club nerazzurro resta al primo posto della classifica di Serie A, ma dopo la brutta sconfitta subita in casa con una rimonta contro il Sassuolo ora si è di nuovo tutto accorciato il gap con le altre società italiane.

Al momento però nelle ultime due partite di campionato non sono arrivati dei grandi segnali da parte del reparto offensivo, per questo motivo ora l’allenatore è preoccupato e chiede un aiuto.

Inter: l’attacco non segna più

L’Inter di Simone Inzaghi in pochi giorni vince 0-1 soltanto con l’Empoli non convincendo a pieno e grazie ad un eurogol di Dimarco, mentre contro il Sassuolo nelle ultime ore è arrivata la sconfitta per 1-2 a San Siro e il gol l’ha messo a segno ancora una volta un esterno: Dumfries. C’è un chiaro problema nelle ultime due partite che riguarda i gol degli attaccanti con Lautaro Martinez e Thuram che si sono fermati e hanno rallentato un poco.

Infatti, nelle prime 4 giornate Lautaro Martinez aveva messo a segno già 5 gol e 2 assist, mentre Thuram 2 gol e 3 assist, poi lo stop per entrambi che ora preoccupa anche Simone Inzaghi. L’allenatore chiede aiuto perché i suoi due attaccanti non segnano da due giornate e non hanno nemmeno fornito assist decisivi. Le alternative possono essere un chiaro problema per l’Inter.

Inter: Inzaghi senza sostituti di Lautaro e Thuram

Lautaro Martinez e Thuram dovranno fare gli straordinari. Perché l’Inter al momento ha soltanto Alexis Sanchez che è tornato in nerazzurro gli ultimi giorni di mercato ma sta ancora provando a recuperare la forma dopo un infortunio. L’altro attaccante è Arnautovic che non è riuscito a giocare praticamente quasi mai ed è subito andato ko con un lungo infortunio che lo terrà fuori per circa 2 mesi.

Inter: Lautaro Martinez e Thuram in cerca di riscatto

Le prossime partite di campionato saranno decisive per ritrovare la vittoria dopo il ko inaspettato, i gol di Lautaro Martinez e Thuram ma anche l’entusiasmo per dover affrontare le prossime partite prima della nuova sosta delle Nazionali.

Adesso Inzaghi però chiede uno sforzo maggiore e aiuto ai suoi attaccanti in rosa, oppure sarà la società a dover intervenire per provare a capire se sarà necessario chiudere per l’ingaggio di nuovi attaccanti che si ritrovano svincoalti.