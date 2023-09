Infortunio Candreva: lungo stop, i tempi di recupero

Momento veramente complicato per la Salernitana che rischia di dover fare i conti con una stagione da horror. Si è infortunato Candreva e ora si aspetta di capire quelli che saranno i tempi di recupero.

Il club campano sta in una situazione davvero difficile visto che è sempre più in zona retrocessione e dopo 6 giornate quest’anno ancora non ha ottenuto una vittoria, ora perde anche pezzi.

L’ex calciatore della Lazio è come se stesse vivendo ormai una seconda giovinezza a Salerno dove da anni trascina la squadra con le sue giocate e i gol. Quest’anno ha messo a segno già 3 gol e 1 assist in 7 partite stagionali tra campionato e Coppa Italia, ora però l’infortunio che ferma tutto.

Salernitana: infortunio Candreva, quando torna

Potrebbe essere andata male questa volta l’inizio di stagione alla Salernitana che non vince e ora perde anche i suoi uomini migliori. Dopo Dia che è appena tornato ora anche Candreva si è infortunato e potrebbe essere qualcosa di serio. Il giocatore è stato costretto a lasciare il campo dopo metà gara con l’Empoli per un problema muscolare che lo potrebbe tenere fuori davvero a lungo.

Infatti, l’infortunio di Candreva complica la situazione della Salernitana ancor di più con il club che non può contare sul proprio simbolo e leader in campo e fuori. Adesso bisognerà fare i dovuti controlli medici e capire quando torna Candreva da questo infortunio che potrebbe condizionare l’inizio e la stagione del club campano di Iervolino.

Rientro Candreva: i tempi di recupero

Prima di tutti Antonio Candreva farà dei controlli medici con gli esami strumentali soltanto che ci diranno che tipo di infortunio ha subito a livello muscolare. Perché il giocatore ha sentito tirare l’adduttore destro come lui stesso ha ammesso e bisognerà ora capire come andrà a finire.

Il rientro di Candreva dipenderà tutto dai tempi di recupero che ci vorranno per tornare da questo infortunio muscolare. Prima bisognerà però capire che tipo di entità è visto che potrebbe seriamente essere anche abbastanza lungo il recupero.

Infortunio Candreva: rientro lungo, quante partite salta

In queste prossime ore si capirà di più su quando tornerà Candreva e il rientro che avrà una data anche per capire quante partite salta. Il giocatore potrebbe anche stare fuori circa un mese e non prendere parte quindi alle partite decisive di stagione con Inter, Monza, Cagliari e Genoa. Tanti scontri diretti che faranno la differenza a fine anno. Ma Candreva lavorerà per esserci il prima possibile.