Cori oltre il razzismo, la Procura indaga sui tifosi: “È stato orribile sentire quelle frasi”

È successo nell’ultimo turno di campionato, col giocatore che è stato preso di mira e col club che ne ha condannato i fatti.

È successo proprio nell’ultima giornata, con questo week-end che ha visto protagonista e in negativo una tifoseria che, probabilmente a causa di alcune vicende giudiziarie che riguardano il calciatore in campo, si sono sentiti in diritto di poter utilizzare frasi offensive nei riguardi del calciatore che però ha preferito non rispondere.

Nessuna risposta e nessun gesto da parte del giocatore ma a difenderlo c’è stata la voce dell’allenatore della squadra avversaria che, come tutti, hanno presto condannato le frasi utilizzate da quelli che erano i tifosi presenti sugli spalti. E adesso, sugli stessi tifosi, la Procura Federale indagherà.

Cori scioccanti ai danni del giocatore: aperta indagine dalla Procura

La Giustizia ha fatto già il suo corso, ma il giocatore è stato vittima dei cori offensivi e niente giustifica quanto accaduto nella sfida di campionato dell’ultimo week-end.

Il calciatore ex Manchester United è finito al centro dell’attenzione del mondo mediatico a causa delle accuse gravissime di stupro che lo hanno riguardato e adesso la sentenza ha scagionato lo stesso giocatore dalle accuse. Un passo per volta sta cercando di risollevarsi nel mondo del calcio ma ieri, nel corso della sfida giocata in Liga, i cori sono andati oltre al razzismo.

I tifosi hanno intonato frasi e cori all’interno dei quali cantavano ai danni di Greenwood, augurandogli la morte in diversi momenti del match. Qualcosa che va oltre la rivalità, tant’è che la Liga adesso apre un’indagine per sanzionare i responsabili, attraverso il lavoro della Procura Federale spagnola.

La Procura Federale spagnola indaga sui cori contro Greenwood: pronta una sentenza

Pronta una sentenza esemplare da parte della Liga, che non andrà a giustificare i cori contro Greenwood, all’interno dei quali i tifosi dell’Osasuna hanno “desiderato” la sua morte. Attraverso il lavoro della Procura Federale della Liga, infatti, è già caccia ai responsabili potendo zoommare sui volti dei tifosi all’interno delle immagini dei video di sicurezza all’interno dello stadio. Qualora dovessero essere individuati i tifosi, sarà disposto il daspo agli stessi. Allo stesso tempo, ai tifosi dell’Osasuna potrebbe essere vietata la trasferta per un lunghissimo periodo.

Greenwood, parla il tecnico dell’Osasuna

Il tecnico dell’Osasuna, Jogoba Arrasate, ha condannato duramente i cori contro Greenwood, secondo quelle che sono le sue parole in conferenza stampa: “Va detto che se il sistema giudiziario ha espresso il suo parere sulla vicenda, dobbiamo fidarci della Giustizia e affidarci a quella. Greenwood è un ottimo giocatore e dobbiamo giudicarlo per quello, possiamo fischiarlo, ma quei cori sono stati veramente brutti. Così come vanno segnalati quelli contro di noi, nello stadio non vorremmo mai sentire certe cose. È stato veramente brutto sentire quelle frasi”.