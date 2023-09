Lazio: rottura del tendine d’Achille, ko prima della Champions

Rottura del tendine d’Achille per il calciatore che salterà la prima sfida della Champions League.

L’infortunio rappresenta una tegola vera e propria considerando che, oltre a saltare ovviamente la prima sfida tra Lazio e Atletico Madrid, avrà ripercussioni su tutto il corso della stagione.

Uno dei calciatori più affidabili per il centrocampo, dunque, sarà assente da qui in avanti, compromettendo anche la sua stagione e quella del suo club. Apprensione per il tecnico che, da qui in avanti, dovrà valutare altre scelte nel suo centrocampo, sin dalla sfida di Champions League.

Non arrivano buone notizie per il club, in vista del primo match di Champions League tra Lazio e Atletico Madrid ma non solo, considerando quello che è l’esito degli esami strumentali.

Il centrocampista è finito KO a causa della rottura del tendine d’Achille. Un disastro totale, secondo quello che è stato il comunicato del club nel giorno di vigilia della partita di Champions League che vedrà tra le protagoniste italiane la Lazio, in Champions.

Il Cholo Simeone dovrà fare a meno di Thomas Lemar, a causa della rottura del tendine d’Achille. I tempi di recupero saranno lunghissimi e l’Atletico Madrid, in apprensione per le sue condizioni, ha comunicato che il giocatore subirà un’operazione chirurgica per risolvere il problema.

Atletico Madrid, Lemar out con la Lazio: il comunicato ufficiale

Quello che segue è il comunicato ufficiale dell’Atletico Madrid, nel giorno che anticipa la sfida di Champions contro la Lazio. Ecco quanto appare sul sito dei Colchoneros, a seguito dell’infortunio di Thomas Lemar: “L’Atletico Madrid comunica che il calciatore Thomas Lemar si è dovuto sottoporre ad alcuni esami specifici per valutare le sue condizioni, dopo l’infortunio subìto nel corso dell’ultima gara giocata contro il Valencia. Dopo gli accertamenti e rientrati a Madrid, si è scoperto che il calciatore francese ha subìto una rottura del tendine d’Achille. Il giocatore sarà operato e gli auguriamo una presta guarigione. Forza Thom!”

Stagione finita per Lemar? Salta entrambe le sfide con la Lazio

Salterà entrambe le sfide con la Lazio, Thomas Lemar, con l’Atletico Madrid che dovrà fare a meno di lui almeno fino all’inizio del 2024. L’anno, per il centrocampista, si conclude qui. La Lazio dunque, non vedrà tra i protagonisti della doppia sfida tra l’Olimpico e il Wanda Metropolitano, il centrocampista francese. In mezzo al campo potrebbero vedersi scelte diverse, ma non è ancora chiaro chi affiancherà Saul e Llorente nei tre in mezzo al campo, con gli esterni del proprio centrocampo a cinque di Simeone.