Juve, è di nuovo rottura! Se ne va subito

Rischia di complicarsi la situazione di un big in casa Juventus con i bianconeri che potrebbero cedere un calciatore importante della rosa.

La Juventus potrebbe trovarsi a dover salutare un big della propria rosa in vista delle prossime sessioni di calciomercato con i bianconeri che dovranno risolvere presto una situazione che si sta facendo intricata.

Non è un momento semplice per la Juventus fuori dal campo. Partendo dalla causa con Leonardo Bonucci e passando per la positività di Paul Pogba, i bianconeri hanno diverse situazioni extra calcio da risolvere. Il calciomercato ora impone alla Juventus di sistemare quanto prima una questione che rischia di protrarsi troppo a lungo mettendo in difficoltà la dirigenza.

La Juventus deve sistemare quanto prima la situazione relativa a Federico Chiesa. L’attaccante ha un contratto fino al 2025 e si dovrà procedere quanto prima col rinnovo del contratto o con la cessione per provare a monetizzare quanto più possibile. Le buone prestazioni di questo inizio di campionato, paradossalmente, hanno reso la situazione più complicata, perché ora Chiesa si sentirà legittimato a richiedere un ingaggio importante che la Juve difficilmente potrà garantirgli. Per questo l’ipotesi cessione non è mai stata così plausibile.

Calciomercato Juventus, futuro di Chiesa da definire

Stando a quanto affermato da Todofichajes.com, l’attaccante della squadra di Massimiliano Allegri sarebbe finito nel mirino di diverse squadre europee. Atletico Madrid e Manchester United in particolare sono interessate al cartellino della punta italiana con la Juventus che ha fissato il prezzo sui 70 milioni di euro.

Una situazione non semplice con la dirigenza bianconera che dovrà presto risolvere la questione relativa al proprio attaccante per non arrivare ad un anno dalla fine del contratto senza un accordo.

La sensazione è che se non dovesse esserci spazio per un nuovo accordo già in vista di gennaio, la Juventus inizierà a valutare le offerte per l’ex Fiorentina già a partire dalla sessione di trattative invernale. Arrivare ad un anno dalla scadenza potrebbe portare il club a dover svendere il calciatore con la paura poi di perderlo a costo zero un anno dopo. Una situazione che andrà risolta il prima possibile per la ‘vecchia signora’ alle prese con una gestione dei conti maggiormente oculata considerata l’assenza dalle coppe europee.

Di pari passo andrà valutata la situazione relativa a Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, dopo essere stato messo al centro di numerose trattative, è rimasto alla corte di Allegri ed ha tutta l’intenzione di caricarsi la Juventus sulle spalle. Il contratto in scadenza 2026 per il momento non mette fretta in ottica rinnovo ma non è da escludere che i bianconeri possano valutare un suo addio al termine della stagione. Acquistato dalla Fiorentina un anno e mezzo fa, una sua eventuale cessione a giugno potrebbe far registrare un’importante plusvalenza.