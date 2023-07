Handanovic saluta l’Inter, Cuadrado commenta il post: tifosi spiazzati

A sorpresa, è arrivato il commento di Juan Cuadrado dopo l’addio di Samir Handanovic.

I due erano stati protagonisti di una “rissa” all’Allianz Stadium, in occasione della sfida di Coppa Italia disputata nel corso della stagione 2022/2023.

Il messaggio è stato in aspettato, con i tifosi che si sono chiesti il motivo del commento del colombiano. Handanovic e Cuadrado, nell’ultima sfida di Coppa Italia, sono stati tra i più scatenati e gli stessi social si sono ora scatenati di fronte al commento al post pubblicato da Samir Handanovic.

Cuadrado si rivolge ad Handanovic: il commento social diventa virale

Due saluti, quelli vissuti dopo la storia scritta rispettivamente ad Inter e Juventus, da parte di Samir Handanovic e Juan Cuadrado.

Entrambi hanno vissuto un lungo periodo nei due club che si sono dati battaglia in campo nel derby d’Italia, con gli animi accesissimi nell’ultima sfida giocata all’Allianz Stadium tra le due squadre, per la sfida di Coppa Italia dell’ultima edizione che si è giocata.

Il commento di Cuadrado è stato inaspettato, il colombiano ha lasciato un messaggio sotto al post dei saluti all’Inter da parte di Handanovic. E qualche utente si è chiesto: “Pace fatta?”, riferendosi appunto agli attriti venuti fuori nelle ultime sfide tra Inter e Juventus.

Cuadrado saluta Handanovic dopo i fatti di Juventus-Inter: la foto

Cuadrado ha scelto di commentare il post di Handanovic, salutando il suo “rivale” dopo gli anni vissuti a darsi battaglia in campo. In maniera sportiva e per mettere definitivamente una “pietra sopra” dopo tutto quello che è accaduto nell’ultima stagione giocata dai due in Serie A, proprio nel post inerente ai saluti all’Inter, Cuadrado ha scelto di pubblicare un messaggio con due emoji.

Quello che segue, è il commento di Cuadrado ad Handanovic, sotto al post di Instagram dell’ormai ex portiere dell’Inter.

Cuadrado vs Handanovic in Coppa Italia: cosa successe tra i due

Il finale fu bollente nella sfida giocata all’Allianz Stadium quando, dopo il gol del pareggio su calcio di rigore da parte di Romelu Lukaku, ci fu un’esultanza polemica da parte dell’attaccante, dopo le presunte offese a sfondo razzista della tifoseria bianconera. Un momento caldissimo quello che venne fuori al fischio finale di Juventus-Inter, con Cuadrado e Handanovic che si resero protagonisti della “rissa”. Pugni e contatti fisici, con la squalifica ai danni dei coinvolti nella stessa rissa. Proprio per allontanare definitivamente polemiche, anche a distanza di un lunghissimo periodo, Cuadrado ha scelto di salutare Handanovic così sui social. Non è da dimenticare che i due hanno condiviso l’esperienza di Udine, quando entrambi vestivano la maglia dei bianconeri dal 2009 al 2011.