Serie A, prime tensioni con la società: il mister ha chiesto rinforzi

La Serie A è appena incominciata, ma già sono state registrate le prime improntati tensioni all’interno di un club che vede l’allenatore poco soddisfatto del lavoro fatto sino ad ora dalla sua dirigenza in questo calciomercato.

Senza troppi peli sulla lingua, infatti, il mister ha reso noto tutta la sua scontentezza, dimostrando di essere anche particolarmente irritato per il ritardo accumulato rispetto alle rivali in questa sessione estiva di trasferimenti.

Basterebbe poco per riappacificare con gli animi, e la soluzione sarebbe stata esposta dallo stesso allenatore che non ha fatto altro che chiedere nuovi rinforzi in questo calciomercato alla sua dirigenza. Al momento la situazione parrebbe essere comunque abbastanza tranquilla nonostante tutto, ma potrebbe accadere di tutto se al prossimo 30 di agosto il mister non sarà accontentato.

Serie A, scontro duro con la società: annuncio in diretta

Questa prima giornata di campionato, per quanto si è giocato, ha già regalato sorprese sia in campo che fuori. In uno dei post partita di oggi, infatti, sono uscite fuori le prime incredibili crepe fra la società e l’allenatore, dal quale non ci si aspettava uno sfogo del genere dato che rappresenta essere uno dei più profili datati in Serie A vista la sua esperienza in Italia.

Il trattenere troppo le cose dentro, senza contestarle più di tanto, ha portato l’allenatore a diventare metaforicamente una sorta di pentola a pressione, scoppiata oggi nel post partita dopo l’esordio stagionale in campionato della sua nuova squadra. Ciò che però ha portato il mister a sfogarsi è stato il ritardo maturato dalla società in questo calciomercato, che a detta sua non avrebbe ancora completato il suo lavoro mettendogli a disposizione una rosa incompleta, ancora in costruzione e senza qualche tassello fondamentale per i suoi schemi di gioco.

Questo aspettato non permette di conseguenza a Marco Baroni di lavorare come vorrebbe, ed è per questo che l’allenatore dell’Hellas Verona avrebbe sfruttato il vittorioso post partita di oggi contro l’Empoli per chiedere, tramite i microfoni di DAZN, altri rinforzi in questo calciomercato alla sua società.

Hellas Verona, Baroni chiede rinforzi: ecco quali

In questo calciomercato l’Hellas Verona ha registrato solo quattro acquisti, pochi considerate le nove cessioni messe a segno. Ed è forse questo quello che più avrebbe portato Baroni a chiedere altri rinforzi, anche per andare a completamente “semplicemente” la rosa.

L’ex Lecce ha però le idee chiare, sa dove bisogna andare a lavorare, e non a caso ai microfoni di DAZN ha detto: “Servirà qualche innesto da qui al prossimo 30 di agosto. Cosa serve? Dei ricambi sugli esterni ma soprattutto dei centrocampisti, visto che in mezzo al campo siamo pochi…”

Buona la prima per l’Hellas: Baroni festeggia, nonostante tutto

Nonostante i problemi di calciomercato Marco Baroni si è comunque mostrato essere particolarmente soddisfatto dell’esordio del suo Hellas in questo campionato. Ai microfoni di DAZN l’allenatore scaligero ha infatti detto:

“Sono felice per i ragazzi ed i tifosi. Vincere dopo tutte le difficoltà che abbiamo attraversato in queste settimane è stato importante. Bene i cambi, soprattutto Bonazzolli che è arrivato da poco ed ha voglia. Modulo? Per me contato i giocatori che alleno e le loro caratteristiche, non il modulo.”