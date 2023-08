Calciomercato, colpo Inter: Marotta fa sognare i tifosi, l’annuncio

Il calciomercato dell’Inter si è accesso dal nulla nelle scorse settimane, e da allora sta continuando a sorprendere tutti, come successo anche oggi a pochi minuti dall’inizio della partita d’esordio in campionato contro il Monza.

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha fatto il punto su quello che sarà il calciomercato in entrata del Biscione da qui al prossimo 30 di agosto, soffermandosi in particolare su una trattativa molto importante che dalle parti di viale Liberazione ad oggi è la priorità assoluta.

Proprio in merito a questa, il dirigente nerazzurro ha fatto un annuncio importante che non può far altro che far sognare in grande i tifosi dell’Inter.

Calciomercato Inter, Marotta fa il punto: annuncio importante

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che da qui al prossimo 30 di agosto potrebbe regalare a Simone Inzaghi almeno un altro paio di rinforzi. La priorità ad oggi è quello di far arrivare alla Pinetina un nuovo braccetto di destra per la difensa nerazzurra che possa sostituire senza troppi problemi Milan Skriniar, il cui posto ad oggi sarebbe stato preso in rosa, almeno numericamente, da Bisseck.

Il centrale tedesco è però ancora un giocatore acerbo, c’è da lavorarci su prima di poterci iniziare a puntare seriamente sù, ed è per questo che Inzaghi avrebbe chiesto alla propria dirigenza un difensore d’esperienza ma soprattutto di qualità, che possa permettere alla retroguardia nerazzurra di compiere un importante salto di qualità. A fronte di questo nel corso di queste settimane sono stati sondati tantissimi profili diversi, ma la scelta alla fine sarebbe ricaduta su Benjamin Pavard del Bayern Monaco. Per il difensore francese l’Inter avrebbe fatto anche un tentativo concreto negli scorsi giorni, dando anche l’impressione di poter chiudere queste operazioni, ma dopo l’esordio in Bundesliga di ieri il club bavarese ha chiuso le porte ad una possibile cessione dell’ex Stoccarda in questo calciomercato.

Una decisione, questa, che avrebbe spiazzato la dirigenza dell’Inter, che sarebbe tornata oggi alla ribalta tramite Giuseppe Marotta. Ai microfoni di Sky Sport, infatti, l’ad nerazzurro ha fatto il punto sulle trattative per Pavard svelando in pratica che non sarebbero tramontate come invece si crede.

Pavard vuole l’Inter: annuncio di Marotta, la situazione

La pista che porta Pavard all’Inter non sarebbe ancora del tutto tramontata. A differenza di quanto si è detto in queste ore, la trattativa fra il club nerazzurro ed il Bayern Monaco sarebbe ancora in piedi, soprattutto dopo quanto detto poco fa da Marotta.

L’amministratore delegato dell’Inter ha infatti svelato che Bejamin Pavard avrebbe espresso la volontà di trasferirsi in nerazzurro in questo calciomercato. Un desiderio non da poco e che potrebbe risultare decisiva ai fini del buon esito della trattativa.

Pavard all’Inter: Marotta svela quando potrebbe accadere

I tifosi dell’Inter sperano dunque che presto Pavard possa essere nerazzurro, ma quando effettivamente questo potrà accadere? A spiegarlo è stato Marotta, che nello specifico ha per l’appunto fatto il punto sulla situazione parlando di “meccanismi di rosa”. Stando all’ad nerazzurro, infatti, solo nel momento in cui il Bayern troverà un sostituto del francese si potrebbero sbloccare una volta e per tutte le trattative fra i due club.