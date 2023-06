Il costume non la contiene: Alessia Marcuzzi lascia senza parole

Alessia Marcuzzi incontenibile in costume: la conduttrice televisiva si gode il mare e lascia tutti senza parole.

Alessia Marcuzzi è uno dei volti storici della televisione italiana e negli anni abbiamo imparato tutti a conoscerla ed ad apprezzare al meglio la sua competenza e la sua simpatia.

La conduttrice tv ed ex modella che a novembre compirà 51 anni ne ha condotte di trasmissione storiche come Le Iene, Temptation Island, L’isola dei Famosi e soprattutto Grande Fratello che è stata la sua casa. In tutte le trasmissioni che ha condotto, la Marcuzzi non ha mai deluso il pubblico ed i suoi fan, conquistando tutti non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua bellezza.

Bellezza che i fan possono apprezzare ancora di più attraverso il suo profilo Instagram che oggi conta 5 milioni e mezzo di follower e dove l’ex modella li affascina con scatti davvero super, come accaduto in uno dei suoi ultimi post dove si è mostrata in costume da bagno. Uno scatto che ha davvero fatto impazzire i fan, con la Marcuzzi è apparsa incontenibile.

Alessia Marcuzzi incanta tutti: il costume non la contiene

L’estate è appena iniziata ed Alessia Marcuzzi si sta già godendo i primi giorni di mare e di relax prima di ripartire ancora più carica in vista della nuova stagione televisiva. Tramite il suo profilo Instagram, la conduttrice tv ha voluto rendere partecipi i suoi follower del suo inizio di vacanze e lo ha fatto con uno scatto davvero bollente dove si è mostrata in costume mentre prende il sole, incantando tutti per la sua bellezza che sembra davvero senza tempo.

La Marcuzzi compirà 51 anni il prossimo novembre, ma il corpo messo in mostra da un costume che fa fatica a contenerla sembra essere davvero senza età per la perfezione che ostenta. L’ex modella ha indossato un costume bianco che le dona sensualità e che mette ben in evidenza le sue forme perfette, lasciando tutti senza parole. Una visione quasi paradisiaca che ha incantato i follower ed il post è stato sommerso di likes, toccando quota 37 mila.

Tantissimi, ovviamente, anche i commenti dei fan del tutto rapiti dalla bellezza senza tempo della Marcuzzi, con alcuni che hanno sottolineato come dimostri 20 anni e non pare ne abbia 50, mentre altri hanno scritto come siano indecisi su quale parte zoomare tanto che è perfetta. Ancora una volta, insomma, la Marcuzzi ha conquistato tutti ed i fan sperano in lati scatti bollenti che possano allietare la loro estate.