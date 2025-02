Infortunio grave al ginocchio: l’attaccante dovrà operarsi

La preoccupazione che aleggiava attorno alle sue condizioni è stata confermata dall’esito degli esami ai quali è stato sottoposto.

L’attaccante ha riportato un infortunio piuttosto grave al ginocchio che lo costringerà addirittura a sottoporsi ad un’operazione chirurgica per far rientrare il problema. Questo significa che almeno per questa stagione non sarà più disponibile, e chissà quando effettivamente lo tornerà ad essere. Per cercare di sostituirlo la dirigenza si sarebbe messa alla ricerca di giocatori interessanti sulla lista degli svincolati, ma nessuno dei profili individuati ha convinto l’allenatore al punto di puntarci anche solo per i prossimi 6 mesi, gli ultimi di una stagione fortemente compromessa a questo punto.

L’attaccante finisce KO: infortunio grave al ginocchio

La preoccupazione era tanta quanto giustificata a questo punto se si considera quelli che sono i risultati degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto nelle scorse ore l’attaccante. Si sperava di poter evitare il peggio, ma le condizioni del giocatore sono come da pronostico gravi.

La sua assenza da qui al termine della stagione peserà parecchio, e chissà che questo periodo non possa prolungarsi anche per l’inizio della prossima considerate le voci che sarebbero circolando proprio in queste ore dal centro sportivo della squadra. Ovviamente l’allenatore spera di poter tornare ad avere a disposizione l’attaccante il prima possibile, ma l’impressione è che ogni discorso sia stato rinviato all’estate, anche perché la diagnosi è piuttosto pesante.

In un comunicato pubblicato nelle scorse ore sui propri canali ufficiali, l’Arsenal ha confermato che Kay Havertz ha riportato una lesione ai tendini del ginocchio nel corso di una seduta d’allenamento che la squadra ha fatto in quel di Dubai. Mike Arteta dovrà dunque fare a meno del tedesco per diverse settimane, o meglio, fino al termine della stagione, come confermato stesso dal club nella nota di questo pomeriggio.

Sarà costretto ad operarsi, svelati i tempi di recupero

A causa della lesione ai tendini del ginocchio Kay Havertz dovrà operarsi. Riporta l’Arsenal che una volta sottopostosi ad operazione chirurgica il tedesco comincia l’iter di recupero che dovrebbero con ogni probabilità estendersi anche alla prossima stagione.

Questo sta a significare solo una cosa, o meglio, due: prima dell’estate Havertz non metterà piede in campo, con i Gunners che per coprirsi avranno il bisogno in estate di puntare su un nuovo attaccante, anche perché già starebbero cominciando a girare voci che riguarderebbero il recupero del tedesco, che rischia di non tornare ad essere quel giocatore dominante che abbiamo imparato a conoscere nel corso di queste stagioni nel nord di Londra.