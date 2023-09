Il giustiziere dell’Inter finisce in Serie B: colpo di scena

Colpo di scena in sede di calciomercato con il ‘giustiziere’ dell’Inter che sta per accasarsi in una big della Serie B italiana.

Il calciomercato estivo ha chiuso i battenti ufficialmente lo scorso 1 settembre ma le trattative non si fermano qui con gli svincolati pronti ad accasarsi.

Sono molti i calciatori rimasti senza contratto dallo scorso 30 giugno che fanno gola sia a società di Serie A che di Serie B. Nelle prossime ore potrebbe definirsi un colpo importante per la serie cadetta con un calciatore salito alla ribalta per aver ‘colpito’ l’Inter, pronto a trovare una nuova squadra.

Nicola Sansone è infatti pronto a legarsi alla Sampdoria in questa stagione. Classe 1991, l’attaccante esterno è pronto ad una nuova esperienza dopo l’addio al Bologna arrivato al termine del campionato scorso.

Calciomercato, un bomber scende in Serie B: che colpo

Sansone potrebbe mettersi così a disposizione di Andrea Pirlo per questo campionato con i blucerchiati che non sono partiti nel migliore dei modi, collezionando già due sconfitte nelle prime quattro giornate.

Una squadra, quella ligure, che necessita di interventi in diversi ruoli e l’esperienza di Sansone potrebbe risultare molto importante per il reparto avanzato a disposizione dell’ex allenatore della Juventus. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra le parti con il tecnico doriano che spinge per avere nuovi rinforzi a disposizione.

Sansone ha avuto una carriera di ottimo livello, impressionando prima al Sassuolo e poi al Villarreal in Spagna dove viene ricordato con molto affetto. Buone anche le sue stagioni al Bologna dove ha contribuito in maniera decisa alla crescita del club.

A far salire il suo nome alla ribalta è stato il gol messo a segno nel campionato 2021/2022 con il quale i rossoblu hanno battuto l’Inter permettendo al Milan di Pioli di effettuare il sorpasso definitivo in classifica e volare verso lo scudetto. Un gol che lo ha portato definitivamente nelle simpatie dei tifosi rossoneri che lo hanno applaudito durante la scorsa stagione quando ha affrontato il Milan.

La Sampdoria potrebbe mettere a segno un altro colpo importante dalla lista degli svincolati. Roberto Soriano, anche lui ex Bologna, è rimasto senza contratto dopo l’addio alla società emiliana. Classe 1991 come Sansone, ha spesso giocato nella stessa squadra dell’attaccante esterno e potrebbe aumentare maggiormente il livello di esperienza della squadra blucerchiata. Un doppio colpo che andrebbe a rivoluzionare la rosa a disposizione di Pirlo che necessita di rinforzi per provare a riportare quanto prima la Samp in Serie A.