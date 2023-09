Juventus: fissato l’incontro per la firma, l’affare è ancora possibile

Nuovi aggiornamenti sulla Juventus con Giuntoli ancora protagonista: il dirigente è a lavoro per il futuro, ha già bloccato un talento.

Giuntoli è azione per regalare ad Allegri nuovi rinforzi per gennaio: ecco il primo passo del dirigente che sta sondando i mercati stranieri. Intanto, un vecchio pallino del tecnico molto presto potrebbe firmare con i bianconeri. C’è l’annuncio che spiazza i tifosi: ecco tutti i dettagli su questa trattativa che, nella pausa per le Nazionali, sta entrando nel vivo.

C’è tanto lavoro da fare per il direttore sportivo della Juventus Giuntoli che ha approfittato di questa pausa delle Nazionali per fare il primo punto della situazione insieme ai suoi più stretti collaboratori. Ecco i prossimi obiettivi del dirigente che è a lavoro per migliorare l’organico di Max Allegri.

Calciomercato Juventus: Giuntoli sblocca l’affare grazie ad Allegri

Una delle priorità della Juventus è quella di migliorare il centrocampo. Non è un mistero che, a inizio della scorsa sessione estiva 2023, i dirigenti bianconeri avevano messo nel mirino due calciatori che erano stati identificati da Allegri per migliorare il reparto.

Il primo nome della lista era Sergej Milinkovic Savic della Lazio, il secondo Franck Kessie del Barcellona. Entrambi, alla fine, hanno cambiato maglia ma si sono trasferiti in Arabia Saudita. I soldi messi sul piatto dagli sceicchi sono stati davvero tanti e così anche un club importante come la Juventus non è riuscita a fronteggiare la concorrenza araba.

Per questa ragione, la società ha deciso di avviare una nuova politica che comprende la valorizzazione dei giovani under 23. Ecco perché, alla fine, giocatori come Miretti e Nicolussi Caviglia sono rimasti in rosa. Intanto, per il futuro Giuntoli ha già in programma un nuovo incontro per la firma del rinnovo di Adiren Rabiot che è sempre più al centro del progetto Juventus.

Juventus, rinnovo Rabiot e non solo: ecco il piano di Giuntoli

Saranno mesi decisivi per la Juventus che con Giuntoli lavorerà anche per i rinnovi di contratto. L’obiettivo della società è abbassare il monte stipendi anche se, per qualche giocatore, sarà fatto un sacrificio. Sul tavolo del ds bianconero ci sono i contratti di Adrien Rabiot, Szczesny, Gatti e Chiesa. In particolar modo, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Allegri chiede il rinnovo immediato di Rabiot che è un pupillo del tecnico. Il contratto del francese, da 7 milioni l’anno, è in scadenza a giugno 2024. A meno di tre mesi dall’ultimo accordo, le parti prossimamente potrebbe incontrarsi e definire i nuovi termini per il rinnovo con madame Veronique, madre e agente del ragazzo, pronta a chiudere l’intesa con i bianconeri.